Ecatepec.- La protection civile d’Ecatepec a statué sur les défaillances structurelles d’un immeuble situé au coin de l’avenue Fuego Nuevo et de la rue Tenochtitlán.

Les autorités ont indiqué que la construction, située dans la deuxième section de Ciudad Azteca, constitue un risque pour les citoyens.

Le bâtiment a cinq niveaux et présente une inclinaison marquée, par conséquent, les autorités ont décidé de mettre des joints de suspension.

C’est après plusieurs plaintes de citoyens d’Ecatepec que le gouvernement municipal est intervenu pour éviter des risques pour la population.

Des fonctionnaires municipaux des directions de la protection civile et des pompiers, des services juridiques et consultatifs et de la sécurité publique et de la circulation se sont rendus sur le site pour effectuer la visite de vérification.

Jorge Serna, représentant légal du propriétaire de l’immeuble, a autorisé l’accès au personnel de la zone de prévention des risques de la protection civile d’Ecatepec.

Cela peut vous intéresser: un bâtiment en pente met les résidents d’Ecatepec en danger

Après l’examen, il a déterminé qu’il avait de graves problèmes structurels, qui représentent des risques imminents pour la population.

Les autorités ont initié un acte circonstanciel, suspendu provisoirement la propriété.

De plus, le propriétaire a eu un délai de 72 heures pour présenter des preuves et faire valoir ce qui est approprié à son droit.

Le maire Fernando Vilchis Contreras a indiqué que le bâtiment avait été construit de façon irrégulière lors des précédentes administrations municipales.

Pour cette raison, il ne dispose pas des autorisations et des permis du gouvernement municipal, en plus de violer les réglementations sur le développement urbain des États et des municipalités.

Vilchis Contreras a déclaré que les domaines concernés, y compris la protection civile et juridique et consultative, effectueront les procédures correspondantes et détermineront à cet égard.

Au cours de la visite de vérification, le personnel de la Direction juridique et consultative d’Ecatepec a suspendu une Birria locale qui opérait dans le bâtiment.

Sur le site, les scellés placés par la direction de l’aménagement urbain ont été violés lors d’une première vérification du bien réalisée le 20 février.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux