Il n’y a rien de plus effrayant que Élections 2020 dans le dernier épisode spécial d’Halloween de Les Simpsons, pas encore émis en Espagne – aux États-Unis, il l’a fait dimanche dernier -, mais dont nous avons déjà une avance.

Dans le Marge appelle Homer pour lui rappeler de voter, et il arrive au centre de vote juste à temps où il trouve d’étranges candidats à la présidentielle, de Kang et Kodos à Alexa.

C’est quand une Lisa déconcertée ne peut pas croire qu’après tout, elle a traversé ces quatre dernières années, son père reste indécis.

Ainsi, certaines étiquettes ne répertorient qu’une fraction de certaines des choses que Donald Trump a faites et dites qui le rendent inapte à être président, selon la vision de la série.

Voici cette liste:

Il est normal de tirer sur des ours en hibernation Mettre des enfants dans des cages Appeler des violeurs mexicains Journaliste handicapé imité Appeler des connards de pays du tiers monde Appeler Tim Cook “Tim Apple” A déclaré que les Juifs qui votent Les démocrates sont déloyaux Afficher les documents top secrets en Restaurant Mar-A-Lago Appel des suprémacistes blancs “bonnes personnes” Fuite d’informations classifiées à l’ambassadeur de Russie Demande au président de l’Ukraine d’enquêter sur les Bidens Appelé la Chine à enquêter sur les Bidens Entré dans le vestiaire du concours Miss Teen USA Pressé le Premier ministre Australien pour aider Barr à enquêter sur Mueller A parlé de saisir ***** Refusé de remettre les déclarations de revenus éviscéré EPA Confisqué et détruit les notes de l’interprète après avoir rencontré Poutine Photo classée tweetée depuis le site de missiles iranien Appelé Baltimore a ” dégoûtant désordre infesté de rats et de rongeurs. “Il a décrit Meryl Streep comme” lorada “a divulgué à la presse des informations sur l’attentat à la bombe de la Manchester Arena de 2017. Elle n’a assisté à aucun dîner des correspondants de la Maison Blanche. Megyn Kelly a dit que” du sang coulait d’elle quoi que ce soit “Appelle Carly Fiorina” crâne de cheval “Ruiné La destitution a conduit Ivanka au sommet du G7 Nommée et n’a pas licencié Betsy DeVos Mettre Jared en charge du Moyen-Orient A servi McDonald’s dans l’équipe de football de Clemson Démocratie détruite Hong Kong menacée Marie Yovanovitch Retrait des États-Unis de l’accord sur le climat Récompenses autorisées pour Des soldats ont envahi Portland Retraité de l’Organisation mondiale de la santé Il a déclaré qu’il avalerait de l’eau de Javel Il a payé 750 $ d’impôts Il voulait être sur le mont Rushmore Et nous n’avons même pas dit le pire

Pendant ce temps, «Treehouse of Horror XXXI» comprend également des parodies Pixar, «Toy Story», «Spider-Man: dans le Spider-Verse» et «Russian Doll» de Netflix. Le 688e épisode de «Les Simpsons», ” Treehouse of Horror XXXI “diffusé le dimanche 18 octobre à 20 h HE sur Fox.