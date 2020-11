Il y a une semaine aujourd’hui, une scène a été diffusée si puissante qu’elle en a été discutée pendant les sept prochains jours. Celui avec l’étreinte – furieuse, timide, inévitable – entre Bittori et Miren, les protagonistes endurants de Patria (HBO Espagne). Avec ce geste, l’amère rivalité entre les deux femmes, chacune blessée d’un bout du conflit basque, a été nuancée et la série la plus attendue de l’année s’est conclue sur un high exceptionnel pour ses nombreux fidèles. Elena Irureta, la vétéran de 65 ans qui donne vie à Bittori et dissèque la scène avec un attachement basque classique, a également parlé de l’étreinte pendant ces jours. «Tout le monde ‘l’étreinte, l’étreinte, l’étreinte.’ Eh bien, c’est un câlin. Cela ne nous a pas semblé être une scène difficile », raconte-t-il au téléphone depuis son domicile à Zumaia, la ville de 10 000 habitants où il est né et vit.

De l’autre côté de la ligne se trouve Ane Gabarain (57 ans), qui joue Miren et parle de sa ville natale de Saint-Sébastien. Complétez, ce qu’il fait habituellement, les paroles de son compagnon et ami d’il y a quatre décennies à peu près ce jour-là. «J’ai eu un petit blocage. Cette étreinte a une grande charge symbolique, chaque spectateur l’interprétera comme il l’entend. Et à cause de ce fardeau, il y avait cette chose dans un environnement de grand respect. Cela m’a créé beaucoup de pression », se souvient-il.

La difficulté d’agir dans un projet comme Homeland est précisément là, en ce qu’il s’agit d’une histoire profondément symbolique pleine de métaphores. Bittori est en quelque sorte toutes les veuves des victimes de l’ETA et Miren, toutes les mères de terroristes. Son histoire n’est pas seulement la sienne, c’est celle de toute une société (à laquelle, même, on peut mettre le visage d’Arantxa, la fille de Miren qui subit un accident vasculaire cérébral: blessée, presque complètement paralysée, mais vivante et en chemin. s’en remettre).

Cependant, il est impossible d’interpréter un symbole: agir, par définition, c’est rechercher le cœur et les caractéristiques d’un être humain spécifique. Équilibrer une chose avec l’autre, humaniser la compréhension de la signification sociale et politique du texte, a été le défi pour ces actrices. «Vous devez vous abstraire. Sinon, vous devenez fou. Vous avez des peurs et des blocages sur lesquels vous ne pouvez pas agir », explique Gabarain, sa voix profonde et gloussante de temps en temps. «Il faut se concentrer sur sa tâche, aller au concret, au personnage, à la séquence, au moment. Puis il y a eu ce tsunami d’analyses et de messages, d’entretiens, et nous avons été conscients de l’attente qu’avait l’histoire et de tous les yeux qui vous regardaient avec une loupe. Bon sang, si on devient conscient sur le plateau, on est foutu au travail ».

«Quand je lis un personnage, j’essaye de le décomposer de haut en bas. Pourquoi dit-il cela, pourquoi dit-il l’autre? Et comprenez ce qui lui arrive. Je n’ai pas à être d’accord avec tout, mais je dois le comprendre », ajoute Irureta. «Au début, j’ai pensé, mais comme ils sont méchants, qu’est-ce que cela, qu’est-ce que l’autre. Mais peu à peu vous entrerez et direz, eh bien, il est tombé dans une dépression. Il a ceci, il a l’autre. À Bittori, j’ai essayé d’imiter ma mère, même si plus tard elle était plus affectueuse. Vous essayez de le rapprocher, de le rapprocher et à la fin vous le faites vôtre. Et allez, défendez-le bec et ongles ».

Ajoute son partenaire: «En tant qu’êtres humains, le grand conflit est qu’ils n’ont pas d’empathie pour la douleur de l’autre. Dans le cas de Miren, elle fait de graves erreurs parce qu’elle ne sait pas bien gérer ses sentiments. Elle ruine sa vie pour son amour maternel. Bien sûr, il y a de la politique et il y a de l’histoire, mais ce sont des personnages avec des noms et des prénoms et avec une biographie, avec des circonstances. Qu’est-ce qui transcende alors? Oui, mais nous voulions surtout raconter des histoires d’êtres humains ».

Si dans cet appel il est difficile d’extraire l’épopée solennelle habituelle chez d’autres acteurs, surtout lorsqu’ils jouent dans un projet comme celui-ci, c’est que ces deux femmes ne se considèrent pas comme des stars. Aucun des deux pays n’a changé cette idée, cette humilité du vétéran.

“Eh bien, ma vie n’a pas changé.” Je ne sais pas, je ne sais pas si je suis célèbre, je ne sais pas. Toi, Ane?

“Je ne me sens pas célèbre.”

-Absolument.

Gabarain reprend les rênes de la conversation: «Nous sommes des groseilles, nous travaillons depuis mille ans, nous sommes très conscients de ce qu’est ce métier, ce métier, cette carrière à distance. Nous avons eu la grande chance de faire Patria et c’est un excellent travail, mais un de plus. Il faut continuer et il faut citer, il est très difficile d’ajouter un devis sur notre site ».

La complicité vient du frottement. Ils se sont rencontrés au début des années quatre-vingt, dans une école de théâtre, et depuis ils ont partagé la scène à plusieurs reprises, notamment dans Bi eta bat, la première sitcom enregistrée en basque (avec José Ramón Soroiz, el Txato de Patria). Chacun a une belle carrière séparément: Irureta a été dans The Red Squirrel, Bonjour, êtes-vous seul?, Le commissaire ou Al sortant de la classe et Gabarain, dans The Community, 800 balles ou journalistes. Mais dans l’imaginaire collectif, il est facile de les voir ensemble.

Pour différencier leurs personnages, un détail qui décrit un compagnon de la distribution de Homeland sert. Lorsqu’il est bloqué dans une scène, Irureta prévient ses compagnons: “On va faire le bien”, comme pour s’éloigner de ce qui précède, le “mal”. Gabarain explose simplement. Il lâche sa frustration en 20 secondes de mauvais lait puis revient. “C’est mon mauvais caractère, je chie sur tout, les gens me regardent comme” ce qui ne va pas avec celui-ci “et c’est tout”, décrivent-ils. Ils le restent donc. Ane, explosif. Elena, introspective, laconique. Lorsque la scène compliquée a été filmée dans laquelle un groupe d’abertzales attaquent le bus dans lequel vont Miren et Bittori, l’un des acteurs s’est approché d’Irureta et lui a demandé quelle était sa méthode pour agir comme il le fait. Il a dit simplement: “Ce que vous devez faire, c’est bien apprendre le texte et le tirer et voir ce qui sort.”

En raccrochant, Irureta se souvient que Garabain se rend ce soir à Zumaia avec la pièce qu’il représente. Irureta a déjà son entrée. Ce soir, Bittori et Miren s’embrasseront à nouveau.

Le grand pool d’interprètes basques

Une partie du succès de Patria réside dans le fait d’avoir joué correctement le tour de la vérité. La clé des interprétations d’Irureta et de Gabarain n’est pas seulement dans les grands moments de colère et d’espoir, mais dans des détails beaucoup plus petits et presque traditionnels. La façon de se déplacer dans la cuisine, les regards vers la table, la façon de porter un sac de poisson dans la rue … “Il y a quelque chose là-bas, que nous avons, en tant que Basques, quelque chose dans le personnage, dans l’ADN”, il pèse Garabain. «Dans notre cas, en tant que mères, en tant que femmes au caractère fort, plus. Nous voulions échapper aux stéréotypes, à savoir que les personnages étaient un peu de chair et de sang. Bon, il y a une manière d’être derrière, des archétypes, mais surtout on voulait qu’ils le soient. Nous avons un âge, une vie, nous connaissons beaucoup de gens, et avec cela nous sommes déjà armés. Aitor [Gabilondo, el productor] J’étais clair que je voulais des acteurs basques, et cela aide, nous avons beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses, grandes et petites ». La décision de tourner uniquement avec des acteurs basques a servi, en plus de mettre en valeur le cadre de l’histoire, à mettre l’accent sur un pool d’interprètes combattu dans des troupes de théâtre à Bilbao, Saint-Sébastien ou Vitoria, dans des productions ETB telles que Goenkale ou Quelle semaine et dans des films de cinéastes comme Alex de la Iglesia, Enrique Urbizu, Daniel Calparsoro, Borja Cobeaga ou le trio de réalisateurs de Handia. Il y a les cas d’Álex Angulo, décédé en 2014, Ramón Barea (Prix national du théâtre en 2013), Najwa Nimri, Asier Etxeandia, Miren Ibarguren ou Mariví Bilbao-Goyoaga, qui s’est fait connaître à la fin de sa vie grâce à Aqui no il y a ceux qui vivent.