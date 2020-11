Il y a une semaine aujourd’hui, une scène a été diffusée si puissante qu’elle en a été discutée pendant les sept prochains jours. Celui avec l’étreinte – furieuse, timide, inévitable – entre Bittori et Miren, les protagonistes endurants de Patria (HBO Espagne). Avec ce geste, l’amère rivalité entre les deux femmes, chacune blessée d’un bout du conflit basque, a été nuancée et la série la plus attendue de l’année s’est conclue sur un high exceptionnel pour ses nombreux fidèles. Elena Irureta, la vétéran de 65 ans qui donne vie à Bittori et dissèque la scène avec un attachement basque classique, a également parlé de l’étreinte pendant ces jours. «Tout le monde ‘l’étreinte, l’étreinte, l’étreinte.’ Eh bien, c’est un câlin. Cela ne nous a pas semblé être une scène difficile », raconte-t-il au téléphone depuis son domicile à Zumaia, la ville de 10 000 habitants où il est né et vit.

Le grand pool d’interprètes basques

Une partie du succès de Patria réside dans le fait d’avoir joué correctement le tour de la vérité. La clé des interprétations d’Irureta et de Gabarain n’est pas seulement dans les grands moments de colère et d’espoir, mais dans des détails beaucoup plus petits et presque traditionnels. La façon de se déplacer dans la cuisine, les regards vers la table, la façon de porter un sac de poisson dans la rue … “Il y a quelque chose là-bas, que nous avons, en tant que Basques, quelque chose dans le personnage, dans l’ADN”, il pèse Garabain. «Dans notre cas, en tant que mères, en tant que femmes au caractère fort, plus. Nous voulions échapper aux stéréotypes, à savoir que les personnages étaient un peu de chair et de sang. Bon, il y a une manière d’être derrière, des archétypes, mais surtout on voulait qu’ils le soient. Nous avons un âge, une vie, nous connaissons beaucoup de gens, et avec cela nous sommes déjà armés. Aitor [Gabilondo, el productor] J’étais clair que je voulais des acteurs basques, et cela aide, nous avons beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses, grandes et petites ». La décision de tourner uniquement avec des acteurs basques a servi, en plus de mettre en valeur le cadre de l’histoire, à mettre l’accent sur un pool d’interprètes combattu dans des troupes de théâtre à Bilbao, Saint-Sébastien ou Vitoria, dans des productions ETB telles que Goenkale ou Quelle semaine et dans des films de cinéastes comme Alex de la Iglesia, Enrique Urbizu, Daniel Calparsoro, Borja Cobeaga ou le trio de réalisateurs de Handia. Il y a les cas d’Álex Angulo, décédé en 2014, Ramón Barea (Prix national du théâtre en 2013), Najwa Nimri, Asier Etxeandia, Miren Ibarguren ou Mariví Bilbao-Goyoaga, qui s’est fait connaître à la fin de sa vie grâce à Aqui no il y a ceux qui vivent.