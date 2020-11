Mexico – Afin de promouvoir l’auto-examen et ainsi contribuer à la détection précoce du cancer du sein, la Direction générale des sports universitaires a invité les membres de la communauté universitaire à participer en ligne au First Pumafit Virtual Team Challenge 2020, auquel ont répondu plus de 40 équipes composées de diplômés, d’universitaires et d’étudiants des différentes entités académiques de l’UNAM.

Le défi sportif pour chaque équipe participante était d’accumuler le plus grand nombre de temps d’exercice physique à domicile à partir d’un minimum de 1000 minutes, pendant les six jours de compétition et avait le groupe appelé Dinoteam comme vainqueur.

L’équipe gagnante a accumulé un total de 5 105 minutes d’activité physique et était composée de Dara Alexia Martínez Guzmán (ENP 5), Oscar Uriel Rosales Silva (FES Aragón), Yibak Zayab Jessel Rojas (FES Aragón) et Enrique Anaya Aquino (Faculté Engineering), tous membres de l’équipe des représentants du badminton de l’UNAM.

«Nos efforts ont porté leurs fruits. C’était fatigant de combiner activité physique et travail académique, parce que nous faisions pratiquement quatre heures par jour, mais c’est une sensation très agréable de savoir que nous avons gagné », a déclaré Oscar Rosales.

De son côté, Enrique Anaya a mentionné: “La clé était que nous apprenions à nous connaître et que nous nous entraînions ensemble, donc nous connaissons les capacités que chacun de nous a, en plus de la communication et du soutien de chacun en tant qu’équipe, c’était aussi fondamental” .

La deuxième place de la compétition est revenue à l’équipe appelée CPA Palladium de Porras y Animación, qui a récolté 3 mille 987 minutes, tandis que la troisième place est revenue à Pumas Voladores, d’Ultimate, avec 3 mille 901 minutes cumulées.

Lors de cet événement, visant à promouvoir l’activité physique auprès de la communauté universitaire et l’importance de la prévention et de la détection précoce du cancer du sein, un total de 88928 minutes d’exercice physique ont été calculées par 180 étudiants universitaires composés de 45 équipes, qui ont réalisé en moyenne 494 minutes d’exercice par participant. Avec ce chiffre, le minimum recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été dépassé: 150 minutes d’activité physique par semaine et par personne.

Les routines qui ont servi de base au concours ont été proposées par le programme d’activation physique fonctionnelle pour la communauté universitaire (Pumafit) via le canal Facebook Deporte UNAM et les preuves de leur performance ont été partagées via les réseaux sociaux du programme lui-même. de la formation. Un total de 67 mille 614 personnes a atteint et 18 mille 196 spectateurs uniques ont été atteints sur les deux plateformes.

«Nous avons eu la participation de la plupart des campus et c’est une énorme motivation pour faire plus d’événements. C’était un défi de transmettre l’idée et de procéder à l’évaluation des preuves, mais cela a été réalisé, tout en maintenant l’intention d’activer la communauté universitaire avec une grande variété d’alternatives », a déclaré Daniela Paulín Ramos, chef du département d’activation Physique des sports universitaires et l’un des organisateurs de la compétition.

