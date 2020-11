On sait que les fans de “ Game of Thrones ” (GoT) n’a pas aimé la fin de Daenerys Targaryen la saison dernière.

La huitième saison du GoT, très controversée en raison de l’obscurité de l’écran et de son issue – qui allait pourtant bouleverser quelqu’un oui ou oui – n’a pas impressionné ses fans malgré les 12 Emmy Awards.

Cependant maintenant nous savons que Emilia Clarke pensait aussi en partie de cette façon.

Clarke pense que transformer les Targaryen en un méchant “froid impasse” presque soudainement dans la dernière saison dément sa représentation du personnage et l’accumulation de sensations des saisons passées.

Il y avait des moments où n’était pas d’accord avec la fin, ce qui allait à l’encontre de ce que les fans pensaient, selon elle.

“Il y a eu un certain nombre de fois où j’ai dit: ‘Pourquoi me donnez-vous ce ton dans le scénario?'” Clarke a déclaré dans une allocution avec WinterIsComing.net, où elle explique ses arguments contre les hôtes David Benioff et DB Weiss, dans une interview plus large pour un nouveau livre qui entre dans les tenants et les aboutissants de la série.

«Je comprends que Daenerys doit être féroce et implacable et une force puissante. Mais pour le moment, elle est aussi un être humain sanglant. Je vais te donner ça. Je prie pour que vous en teniez compte lors de l’édition », a-t-il ajouté.

À son propre compte, Clarke se sentait également “petit équipement dans une très, très, très grosse machine” car peu d’attention a été accordée aux dialogues.

«Bien que je sois une personne très utile, il y a eu des moments où je me suis dit: «Ne me dis pas quoi faire de ma fille. Je sais quoi faire”a commenté l’actrice.