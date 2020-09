Emmy Raver-Lampman est peut-être mieux connue pour son rôle d’Allison Hargreeves dans la série Netflix The Umbrella Academy. Mais ce que certains fans ne savent peut-être pas, c’est qu’elle est aussi une star de Broadway. L’acteur aux multiples talents partageait la différence la plus significative entre jouer pour une série Netflix et effectuer une production de Broadway. Sa perspicacité était profonde, mais comique!

Emmy Raver-Lampman joue « The Rumor » dans « The Umbrella Academy »

La plupart des gens connaissent probablement Raver-Lampman pour son rôle d’Allison Hargreeves dans la série Netflix The Umbrella Academy. Elle joue l’un des sept super frères et sœurs adoptés par Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore).

Les pouvoirs d’Allison lui permettent de «ruminer» quiconque pour qu’il fasse quoi que ce soit. Tout au long de la saison 1, les fans ont appris comment Allison utilisait ses pouvoirs pour gagner la gloire, l’amour et l’affection. Tout au long de la saison 2, Allison a réalisé qu’elle pouvait réaliser de grandes choses sans avoir à utiliser ses pouvoirs.

Emmy Raver-Lampman a joué à Broadway avant de jouer dans «The Umbrella Academy»

Avant de rejoindre le casting de The Umbrella Academy, Raver-Lampman a eu une carrière réussie à Broadway. Elle a eu des rôles dans Hair, Jekyll & Hyde, et même le rôle principal d’Elphaba dans Wicked.

De mars 2015 à septembre 2017, Raver-Lampman était la doublure pour les rôles féminins principaux à Hamilton. Elle était prête à jouer les rôles d’Angelica Schuyler, d’Eliza Schuyler, de Peggy Schuyler et de Maria Reynolds.

Emmy Raver-Lampman dit que la plus grande différence entre tourner une série télévisée et jouer à Broadway est les applaudissements

Lors d’une interview avec Tribute Movies, Tom Hopper, co-vedette de Raver-Lampman et Umbrella Academy, a parlé de leur travail sur la série.

Interrogé sur la plus grande différence entre The Umbrella Academy et une production comme Hamilton, Raver-Lampman a souligné le manque de réaction sur le plateau.

«Lorsque vous jouez une comédie musicale, une pièce de théâtre ou tout ce qui se passe sur scène, après chaque scène ou chanson, les gens applaudissent votre travail», dit-elle en riant. « [That] ne se passe pas tellement à la télévision. »

Une autre grande différence entre le tournage et les productions en direct est la façon dont l’histoire est révélée

Il existe de nombreuses différences entre jouer à Broadway et jouer dans une série Netflix. L’un des plus gros ajustements que Raver-Lampman a dû faire a été de s’habituer à faire des scènes une à la fois au lieu de raconter une histoire entière dans un seul cadre.

« Tu fais [a scene] de nombreuses fois ce jour-là, mais ensuite, vous passez à autre chose et vous n’avez jamais à y revenir », a-t-elle déclaré. Avec Broadway, Raver-Lampman était habitué à jouer «un début, un milieu et une fin de pièce». L’histoire entière est présentée en même temps, et c’est la même chose à chaque fois qu’elle est jouée.

«Cela ne change pas tant que vous ne voulez plus le faire – ou que votre contrat prend fin», a-t-elle expliqué.

Travaillant sur The Umbrella Academy, Raver-Lampman a déclaré qu’elle devait ajuster la façon dont elle attaquait le travail. Perfectionner des scènes et ne plus jamais y revenir était un tout nouveau monde pour elle, mais elle a compris.

«Je pense que le travail est le même», a-t-elle ajouté. « Vous avez une intention, vous avez une histoire à raconter et vous avez un début, un milieu et une fin. » Mais avec la télévision, vous n’avez pas toujours cette information à portée de main, comme vous le feriez avec une pièce de théâtre.