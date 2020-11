Le programme Ana Rosa a été le cadre detrès rencontre entre Juan Carlos Monedero (ex-membre de Podemos) et Macarena Olona, actuel député VOX au Congrès. Le motif? Les fils de Irene Montero et Pablo Iglesias.

Il y a quelques jours, les deux jumeaux du couple ont été admis en raison d’un bronchiolite à l’hôpital Gregorio Marañón Madrid, un événement qui a été rapporté dans pratiquement toute la presse espagnole et sur les réseaux sociaux.

Une semaine qui a également été très marquée par débats tendus et colériques au Congrès pour les “attaques” contre le roi, la situation sanitaire du coronavirus à Madrid … et un large etcetera. Sessions intenses et attaques continues entre formations et députés.

Le moment de tension entre Monedero et Olona provient d’un commentaire de Bourse dans laquelle il a accusé la formation d’Abascal de «se réjouir» par les revenus des enfants d’Iglesias et de Montero.

💥 LIAR PURSE 💥 @ Macarena_Olona “Vous êtes indécents, les enfants, un scélérat, vous devez les laisser de côté. Arrêtez d’utiliser les enfants de Pablo Iglesias et Irene Montero” pic.twitter.com/jneR9bR9Vz – Groupe parlementaire VOX au Congrès (@VOX_Congreso) 2 octobre 2020

“Sa fête cette semaine, quand les enfants de Montero et Iflesias sont entrés, des gens de son parti ont dit que j’aurais aimé qu’ils ne quittent pas l’hôpital “, a cassé Monedero au député VOX.

“Tu es un menteur et indécent”

La réaction de Macarena n’a pas été longue et elle a rejeté les accusations de Monedero comme étant fausses et indécentes. “C’est un mensonge, tu es un menteur et indécent”, le député lui a reproché, affirmant que «les enfants doivent être laissés de côté» et que «cessez de les utiliser».

Monedero, pour sa part, a exigé qu’il ne l’insulte pas et “respecte les Espagnols qui ne pensent pas à leurs atrocités”, accusant également la formation de “promouvoir la haine dans le pays”.

Ma mère dit que Monedero n’est plus stupide parce qu’il ne s’entraîne pas et que comme c’est un putain de paresseux, il ne s’entraîne pas vraiment. Ma mère. Gauchiste.

Il ne trompe plus personne @Macarena_Olona pic.twitter.com/vGvFv41oIN – ⚫️ Esther Sanz®️🦦🤍 (@_esther_sanz) 2 octobre 2020

La tension et le mauvais ton entre les deux ont été maintenus tout au long du programme par la suite.