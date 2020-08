[SPOILER ALERT: Spoilers ahead for Big Brother 22.]

Le finaliste BB12 Enzo Palumbo est devenu le chef de famille pour la semaine 4 de Big Brother 22, maintenant le pouvoir pour l’alliance majoritaire. Cependant, il pourrait couper l’un de ses numéros avant le début de la phase de jury.

Julie Chen accueille la dernière compétition HOH sur la finale en direct de la saison 18 de Big Brother | Sonja Flemming

Enzo Palumbo, chef de famille de la semaine 4 de «Big Brother 22»

Après l’expulsion de Nicole Anthony, Tyler Crispen est devenu le chef de famille suivant. Il a suivi les souhaits de la maison et a nommé Janelle Pierzina et Kaysar Ridha principalement parce que les alliés de longue date avaient compris leur alliance.

Même si Janelle a essayé de conclure des accords avec plusieurs invités pour rester dans la maison, la grande alliance l’a considérée comme la plus grande menace et a expulsé le joueur légendaire.

EN RELATION: «Big Brother 22» Semaine 4 Spoiler Live Feed: Qui est le nouveau chef de famille?

Enzo Palumbo est alors devenu le prochain HOH, gardant la grande alliance au pouvoir pendant une semaine supplémentaire. Il a nommé Kevin Campbell comme pion et Kaysar, sa cible.

Cependant, le Meow Meow a menacé de mettre un membre de sa propre alliance, Dani Donato Briones, peu de temps avant de remporter HOH.

Enzo Palumbo agacé par Dani Donato Briones

Avant l’expulsion de Janelle, les deux derniers alliés, Cody Calafiore et Enzo, se sont réunis de nouveau dans la salle Have-Not. La semaine dernière, David Alexander a raconté à Da’Vonne Rogers une rumeur selon laquelle elle aurait tenté de renverser les voix pour sauver Nicole Anthony et le renvoyer chez lui.

Il a ensuite révélé que Tyler Crispen et Cody l’avaient mis au courant, menaçant d’exposer l’alliance. Cody a dit à Enzo que la rumeur provenait de Dani Donato Briones et Nicole Franzel, qui l’ont réveillé et lui ont dit que Da’Vonne avait tenté de renverser les votes.

EN RELATION: «Big Brother 22»: l’ancien champion Dick Donato admet qu’il est «difficile d’enraciner» pour sa fille Dani cette saison

Enzo a ensuite partagé sa propre histoire et expliqué que Dani avait essayé de créer des frictions entre lui et Da’Vonne. Il a affirmé qu’il voulait faire une porte dérobée à la finaliste du BB8 parce qu’elle dit des choses et dit ensuite à d’autres personnes que quelqu’un d’autre l’a dit.

De plus, il pense que Dani en sait trop sur son jeu et celui de Cody. Par conséquent, il souhaite expulser le triple concurrent dans les prochaines semaines. Enzo a également déclaré qu’il lui ferait une porte dérobée s’il gagnait HOH.

Kevin Campbell a remporté le pouvoir de veto

Bayleigh Dayton, Enzo, Kaysar, Kevin et le choix de son invité, David, se sont tous affrontés pour le pouvoir de veto. Après une compétition qui a laissé les concurrents dans le pétrin, Kevin est sorti victorieux, marquant la première fois que quelqu’un de l’alliance principale gagnait quoi que ce soit cette saison.

Après avoir pris sa douche, il a rapidement parlé à Enzo et a apparemment remercié le HOH de lui avoir lancé la compétition. Alors que la star de BB12 a parlé de porte dérobée à Dani, il a également mentionné avoir ciblé Ian.

EN RELATION: «Big Brother 22»: où se situent toutes les alliances dans la troisième semaine

Il a dit à plusieurs alliés qu’il ne faisait pas confiance au champion BB14 et ne parlait jamais de match avec lui. Cependant, Enzo s’est apparemment lié d’amitié avec Ian et a déclaré qu’il l’aimait. Kevin se retirera du bloc, donc le Meow Meow devra nommer quelqu’un d’autre.

On ne sait pas s’il va faire une porte dérobée à un allié ou si David est le seul à ne pas être inclus dans la grande alliance ou mal connecté. Big Brother 22: All-Stars est diffusé les dimanches, mercredis et jeudis à 20 h. EST sur CBS. Suivez Tamara Grant sur Twitter.