Mexico – A l’issue de la saison régulière des Guard1anes 2020, huit équipes sont déjà classées au moins pour les playoffs.

Deux sont déjà en Liguilla, c’est-à-dire en quarts de finale tandis que quatre se battent pour éviter les éliminatoires.

León et América ont déjà leur billet pour les quarts de finale, quoi qu’il arrive le dernier jour de la saison régulière.

Cela peut vous intéresser: Covid-19 commence à donner une trêve dans les équipes de Liga MX

Quatre autres équipes cherchent à entrer directement dans la Liguilla: Cruz Azul, Pumas, Monterrey et Tigres. La Machine et les étudiants universitaires de la capitale se retrouveront au stade Azteca. Alors que les Rayados entreront en collision avec Chivas et Tigres avec Atlas.

Toluca, Juárez, Puebla et Mazatlán sont les quatre équipes qui recherchent deux places en playoffs et tentent de se placer aux positions 11 et 12, c’est-à-dire la dernière à se qualifier pour le reclassement.

Toluca affrontera León; les Braves en Amérique; Puebla à San Luis et Mazatlán visiteront Santos Laguna.

Pour l’instant, seules quatre équipes des 18 n’ont plus la chance de disputer le titre: San Luis, Querétaro, Atlas et Tijuana.

Ce sont les perspectives de la 17e journée de Guardianes 2020 qui se jouera ce week-end, avant qu’une autre interruption ne soit expérimentée en Liga MX pour la tournée que l’équipe mexicaine effectuera en Europe.

À la fin de la saison régulière, tout n’est pas défini dans le football mexicain.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux