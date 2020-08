Televisión Española et Shine Iberia ont montré leur bonne relation en pariant sur la production conjointe d’un nouvel espace de divertissement: «espagnol typique». Présenté par Frank Blanco et avec Florentino Fernández et Vicky Martín Berrocal comme capitaines d’équipe, chaque livraison recevrait six invités qui subiraient des tests amusants où l’Espagne serait le principal protagoniste. Cela a commencé vendredi soir, mais compte tenu de l’accueil discret, La 1 l’a emmené lundi soir où ses données se sont améliorées.

Florentino Fernández, Frank Blanco et Vicky Martín Berrocal, dans « l’espagnol typique »

Tout au long de ses dix tranches, «Espagnol typique» a connu des hauts et des bas différents, sans perdre 7% de part d’écran, mais ne dépassant que 10% à une occasion. De cette façon, la première édition du format récolte en moyenne 8,3% de part (une donnée plus que discrète pour La 1) et a rassemblé 993000 téléspectateurs, restant près d’un million.

Minimum inférieur à deux chiffres

Le 20 juillet, avec son cinquième opus, «Typique espagnol» a enregistré sa saison record. D’une part, il a rassemblé 1 242 000 téléspectateurs, mais d’autre part c’était la seule fois qu’il atteignait deux chiffres dans sa part d’écran en signant 10,5%. Dans cette livraison, Yolanda Ramos, JJ Vaquero, Luisa Gavasa, Omar Montes, David Fernández et Ágatha Ruiz de la Prada étaient invités.

Concernant la livraison la moins vue, nous trouvons deux jours, selon les données que nous prenons en compte. Si l’on regarde la part, le deuxième programme enregistre le minimum avec 7,1% avec les visites de Pepe Rodríguez, los Chunguitos, María Adánez et Fernando Tejero, entre autres. En termes de téléspectateurs, le moins regardé a été le troisième programme, avec 846 000 téléspectateurs et avec des invités sur le plateau tels que José Corbacho, Carmen Lomana et Raquel Sánchez Silva, entre autres.

Audiences de «l’espagnol typique» dans le programme La 1Nº

Date

Les spectateurs

Compartir

une

19/06/2020

987 000

7,2%

deux

26/06/2020

856 000

7,1%

3

07/03/2020

846 000

7,8%

4

13/07/2020

1 002 000

7,7%

5

20/07/2020

1 242 000

10,5%

6

27/07/2020

1 075 000

9,1%

7

08/03/2020

951 000

8,3%

8

08/10/2020

1 000 000

8,8%

9

17/08/2020

1 006 000

8,6%

dix

24/08/2020

969 000

8,3%

Moitié

Juin août

993 000

8,3%

Chef spectateur, une seule fois

L’espagnol typique a réussi à prendre pied sur la grille, mais sans se démarquer. Le concours ne l’a pas laissé mener en part en aucune occasion, bien qu’il l’ait en téléspectateurs. D’une part, pendant ses trois premières livraisons effectuées le vendredi, il serait toujours en troisième position, derrière «The Last Supper» et le refried «Your face me sonne», mais devant «Research Team» et «Four Travellers».

À son arrivée le lundi, il continuerait à occuper la troisième place, mais il obtiendrait une deuxième place à deux reprises et deviendrait le leader des téléspectateurs dans son cinquième programme, dépassant le cinéma Telecinco, Antena 3, laSexta et ‘En les projecteurs »à Cuatro. En outre, Qui ne lui faciliterait pas la tâche serait ‘Woman (Kadin)’, qui arriverait le 3 août à Antena 3 occupant toujours la première place. Cependant, Telecinco faciliterait la tâche du concours La 1, en diffusant des rediffusions de «Tú si que vales» pendant deux semaines.