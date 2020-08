Sous le pont, la saison 5 de la Méditerranée a été un tourbillon de nouveaux et de nouveaux membres de la distribution. La saison en cours est à un total de 12 membres de la distribution, après le départ du chef ragoût Hannah Ferrier et le retour du deuxième ragoût Aesha Scott. La saison a commencé avec neuf membres d’équipage, dont le capitaine Sandy Yawn.

La saison a commencé avec le deuxième ragoût de Lara Flumiani offrant sa démission après une seule charte. Elle a dit que l’ambiance sur le bateau était toxique alors qu’elle luttait contre chaque commande de Ferrier. Christine «Bugsy» Drake l’a remplacée. Ensuite, le chef Hindrigo «Kiko» Lorran a trébuché dans la cuisine et a quitté le bateau. Tom Checketts, petit ami de Bosun Malia White, a sauvé la situation et est devenu le chef.

Robert Westergaard, Malia White | Karolina Wojtasik / Bravo

Enfin, Ferrier a été congédié après que White ait envoyé à Yawn une photo du valium de prescription non enregistré de Ferrier. Yawn ne se sentait pas à l’aise d’aller en mer avec Ferrier. Elle a promu Drake au chef du ragoût et le deuxième ragoût Aesha Scott est revenu.

En plus de la porte tournante des membres d’équipage, le matelot de pont Pete Hunziker a été limogé par la société de production 51 Minds and Bravo après avoir partagé un mème raciste et violent sur Instagram. La société s’est engagée à minimiser son image dans les prochains épisodes. Il a été retiré de la séquence de titre au début de l’émission et n’a fait aucune apparition après l’émission. Il a été rétrogradé du chef de pont de la série et n’a pas eu de scénario depuis.

La saison 5 a le plus de changements d’équipage pour «Under Deck Med» mais est à égalité avec une autre saison de «Under Deck»

Alors que la saison 5 de Under Deck Med a eu le plus grand nombre de membres d’équipage de la série, la saison 3 de Below Deck a également terminé la saison avec un total de 12 membres d’équipage. Dirigé par le capitaine Lee Rosbach, l’équipage d’origine s’est rapidement démêlé.

Comme ci-dessous Deck Med, la saison a également eu deux chefs. Cependant, le chef Leon Walker n’avait pas le même air ensoleillé que Lorran. Walker et Kate Chastain se sont fait la guerre, partageant ouvertement leur mépris l’un pour l’autre. Walker a été congédié après qu’un incendie se soit déclaré dans le four de la cuisine. Rosbach a appris que la cause de l’incendie était due à un four sale. Le chef Ben Robinson a remplacé Walker.

CONNEXES: « Sous le pont Med »: Hannah Ferrier dit que les actions de Malia White étaient « très serpentines » et « très sournoises »

Alors que l’équipe intérieure est restée intacte, l’équipe de pont a eu quelques changements d’équipage. Le matelot / ingénieur Don Abenante a démissionné après avoir été réprimandé pour avoir sauté à l’eau après Raquel «Rocky Dakota. Dane Jackson a remplacé Abanante mais il n’a pas duré longtemps. Il a été congédié après être devenu ivre et agressif avec l’équipage pendant une nuit loin du bateau. Enfin, David Bradberry est arrivé pour prendre le relais et terminer la saison.

Ces saisons «sous le pont» n’ont eu aucun changement d’équipage

Seules quelques saisons ont présenté un casting qui a duré toute la saison ensemble. Sous le pont Med, les saisons 2 et 3 comptaient neuf membres de la distribution qui ont duré toute la saison. En outre, la saison 1 de la saison 1 ci-dessous comprenait neuf équipages.

Cependant, d’autres saisons ont vu au moins un membre d’équipage être licencié ou démissionné. Danny Zureikat a été licencié lors de la saison 1 de Under Deck Med. Même si Zureikat a été licencié, il n’a pas été remplacé et l’équipe s’est donc terminée avec neuf acteurs.

CONNEXES: «Sous le pont»: le capitaine Lee n’achète pas l’excuse du «mauvais montage» des invités de la charte de l’émission

Bien que Rosbach n’ait renvoyé personne au cours de la saison 7, un membre d’équipage a démissionné à la mi-saison. La saison 7 était la deuxième fois que Rosbach n’avait renvoyé personne dans l’équipage.