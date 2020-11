Pour beaucoup, l’attitude adoptée par The Child dans le dernier chapitre de «The Mandalorian» n’était pas à sa place, mais il semble que tout aurait une explication. Après avoir passé du temps sur Tatooine, Mando aide Frog Lady qui est prête à tout pour garder sa lignée en vie.Le plan est d’apporter les œufs avec son mari pour les féconder, mais l’adorable créature verte devient son pire ennemi quand les dévorer, mais il existe une théorie où Baby Yoda n’a peut-être pas mangé les œufs.

Je contrôle Baby Yoda sur place et lui dit à de nombreuses reprises de ne pas le faire mais en fait il en cache même un pour le manger dans les dernières secondes du deuxième épisode de la deuxième saison de l’émission Disney +. Leur grand appétit finit par les mettre tous en difficulté lorsqu’ils sont dans un œuf sur la planète gelée où ils sont piégés et ne sortent presque pas vivants.

Nous connaissons à peine l’espèce Baby Yoda et on ne sait donc pas comment son intestin fonctionne, mais il est possible que Baby Yoda n’ait pas mangé les œufs, mais il prend soin d’eux à l’intérieur, de sorte qu’à un moment donné, lorsque Frog Lady manquera d’œufs à l’avenir pour son mari, la créature puisse les régurgiter et sauver la situation ou du moins c’est la théorie décrite par Peter Sciretta sur Twitter, qu’il a tirée d’un utilisateur en ligne.

“Je sais que certains d’entre vous sont dérangés par le fait que Baby Yoda mange les œufs de Frog Lady. Dans notre chat en direct, quelqu’un a proposé une théorie amusante: son réservoir et ses œufs seront détruits et The Child régurgitera les œufs à la manière de David Blaine , car il s’est avéré qu’il ne les mangeait pas réellement, mais Je les protégeais“a écrit Peter Sciretta.

En rappelant la première saison, nous tombons sur un bébé Yoda qui est incité par les enfants de Sorgan à cracher un crapaud qui essayait de le manger. lui faire penser qu’il est dégoûtant. Nous savons également que vous pouvez utiliser la force pour guérir les autres. Alors peut-être qu’il ne s’est pas comporté comme un enfant affamé, mais plutôt comme un héros en protégeant les créatures sans défense.