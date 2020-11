La première série de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera «WandaVision», bien qu’il ait été initialement prévu d’être ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, mais en raison de retards dans ses enregistrements en raison de la pandémie de Covid-19, il a été décidé que sa première serait retardée, et il est également prévu de voir des personnages qui n’ont pas été développés à nouveau. l’un d’eux est Sharon Carter, interprétée par Emily VanCamp, mais une marchandise a révélé le spoiler de Sharon Carter dans la série.

Le personnage de Sharon Carter est apparu pour la première fois dans ‘Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver’ et plus tard dans ‘Captain America: guerre civile’ où il a eu une brève liaison avec Steve Rogers, mais à partir de ce film, on savait seulement qu’il faisait partie de ceux qui avaient disparu pendant le claquement de Thanos, on s’attend donc à ce que sa vie après la “ guerre civile ” soit expliquée.

Bien que l’on sache que le personnage reviendrait dans la série, on sait peu de choses sur son importance, mais un La marchandise a révélé un spoiler pour Sharon Carter dans “ The Falcon And The Winter Soldier ”, car dans ces produits, vous pouvez voir des cahiers, des porte-clés, des autocollants entre autres, mais dans un autocollant, vous pouvez voir Sharon avec une capuche et la phrase “Wanted” ou “Wanted”, ce qui confirmerait qu’elle est une fugitive.

Souvenez-vous que dans ‘Captain America: guerre civile’ Sharon a travaillé pour la CIA, donc elle a peut-être été expulsée après avoir aidé Captain America et Falcon en rendant leurs costumes et bouclier et a peut-être dû fuir la justice pour cette “trahison”, car ces deux personnages n’ont pas signé les pactes de Sokovia et étaient des fugitifs.

De nouveaux produits dérivés de “Falcon and The Winter Soldier” sont disponibles! Sharon Carter se procure les cheveux du gouvernement américain 👀 pic.twitter.com/PB2Ecqg3GX – Marvel News (@BRMarvelNews) 18 novembre 2020

Jusqu’à présent, la date de sortie de “ The Falcon and The Winter Soldier ” est inconnue, mais on s’attend à ce qu’elle soit après la fin de “ WandaVision ” ou au milieu de 2021 pour céder plus tard la place à “ Loki ”.