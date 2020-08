En 2019, Game of Thrones s’est conclu avec sa huitième saison et son issue controversée continue de faire l’objet de discussions, après que la série HBO ait remporté un grand succès et un grand nombre d’adeptes à travers le monde. En fait, même certains membres de la distribution de fiction en ont parlé, comme Charles Dance, chargé de jouer Tywin Lannister, ou Nikolaj Coster-Waldau, qui a donné vie à Jamie Lannister. Tous deux ont récemment été en faveur de refaire la fin de la production face à de vives critiques, tandis que d’autres comme Carice van Houten, Melisandre dans la série, ont qualifié les fans mécontents d ‘«ingrats».

Emilia Clarke et Kit Harington dans leur dernière scène ensemble dans « Game of Thrones »

Malgré la controverse qui a suscité sa dernière ligne droite, avec huit saisons et 73 épisodes, «Game of Thrones» a réussi à se surpasser à chaque saison. Pour commencer, l’audience aux États-Unis est passée des 9,3 millions de téléspectateurs qui ont vu les premiers épisodes, aux 32,8 millions que la septième saison a rassemblés, tandis que le dernier épisode était d’environ 20 millions de téléspectateurs. Tout cela est le résultat de jusqu’à 105 846 jours de travail, avec 12 986 figurants rassemblés tout au long de leurs saisons, qui ont reçu une succulente récompense: en 2019, elle a été couronnée comme la série la plus récompensée de l’histoire en accumulant jusqu’à 57 Emmys tout au long de son histoire, sur les 161 candidatures reçues.

Avec ces données impressionnantes, il est normal que HBO et d’autres réseaux et plates-formes soient à la recherche d’une autre oie qui pond les œufs d’or qui, au moins, sont proches du succès de «Game of Thrones». L’univers créé par George R.R. Martin, dont est née la production à succès, a encore beaucoup à offrir, alors Chez FormulaTV nous compilons des projets qui, au-delà même du petit écran, sont en cours de développement ou seront développés prochainement autour de son histoire et de son vaste univers.

une Projets abandonnés ou dans les limbes

Naomi Watts, actrice choisie pour l’un des projets déjà annulés

En 2017, bien avant la fin de la diffusion de «Game of Thrones», HBO avait déjà annoncé la possibilité de travailler sur cinq suites de la fiction. Cependant, depuis lors, les choses ont beaucoup changé: L’une des séries les plus discutées, dont les titres de travail étaient « Bloodmoon » ou « The Long Night », a été annulée en octobre 2019. Une décision prise après le tournage d’un pilote qui ne fonctionnait pas tout à fait avec des interprètes tels que Naomi Watts, Naomi Ackie, Marquis Rodriguez ou Denise Gough et qui a ruiné la possibilité de voir de nouvelles histoires se déroulant dans ce qu’on appelle «l’ère des héros» .

Quant aux idées qui sont restées dans l’air, Il y a trois autres projets que HBO envisageait à l’époque et qui, pour l’instant, n’ont pas été annulés ni n’ont reçu le feu vert de l’entreprise.. L’une d’elles est la préquelle de Max Borenstein, responsable de « Kong: Skull Island », dont peu de détails sont apparus; tandis qu’un autre serait en charge de Brian Helgeland, lauréat d’un Oscar du meilleur scénario adapté pour «L.A Confidential». Dans le cas de la troisième production possible connue à ce jour, elle serait en charge de l’écrivain George R. R. Martin et Carly Wray, qui ont travaillé sur la série «The Leftovers», bien qu’aucun détail de leur intrigue ne soit connu. « Il n’y a pas d’autres feux verts ou quoi que ce soit du genre. À un moment donné, qui sait, mais il n’y a pas de plans immédiats. Nous nous concentrons sur la ‘Maison du Dragon’ »Casey Bloys, président de la programmation de HBO, a déclaré en janvier 2020 lors de l’examen de projets potentiels liés à « Game of Thrones ».

deux ‘House of the Dragon’, la préquelle des Targaryen

Image de l’affiche officielle de ‘House of the Dragon’

Fin octobre 2019, après avoir abandonné le développement de la préquelle avec Naomi Watts, HBO a officiellement annoncé le développement de «House of the Dragon». Comme son avance le souligne, il pourrait devenir le premier spin-off de « Game of Thrones » et il serait centré au début de la fin de la Maison Targaryen après des siècles de règne dans les Sept Royaumes. Une production dont la première saison compterait dix épisodes et dont le lancement est prévu pour 2022. Se déroulant 300 ans avant les événements qui se déroulent dans la série originale, la série a Ryan Condal («Colony») et George RR Martin comme managers son développement.

À la fin du mois de juillet de cette année, deux des personnages qu’ils recherchaient des interprètes ont été divulgués: Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. Deux femmes clés dans le déclenchement de la grande guerre qui s’est développée entre les Targaryen pour la succession au trône de fer des sept royaumes et est connue sous le nom de danse des dragons. Pour cette raison, il est plus que probable que le spin-off se concentrera sur cet événement et tout ce qui s’est passé autour de lui, bien que ce soit quelque chose qui n’a pas encore été officiellement confirmé par la société en charge de la production. Compte tenu du succès de son prédécesseur et du grand nombre de fans que l’univers « A Song of Ice and Fire » a rassemblé, les attentes concernant ce projet sont assez élevées, d’autant plus en tenant compte de l’implication de Miguel Sapochnik, réalisateur d’épisodes mythiques de «Game of Thrones» tels que «The Battle of the Bastards» ou «Winds of Winter», non seulement en tant que showrunner, mais aussi en tant que directeur des chapitres de cette nouvelle production.

3 Éditions de luxe illustrées

Éditions de luxe de « Game of Thrones » et « Clash of Kings » publiées par la Folio Society

Depuis plusieurs années, notamment après la montée en puissance de ‘Game of Thrones’, Il y a eu plusieurs éditions de luxe qui ont été publiées par différents éditoriaux de la saga « A Song of Ice and Fire ». En 2018, Gigamesh a publié son édition de luxe en espagnol au prix de 36 euros. Un volume relié avec jusqu’à 800 pages qui comprend des planches avec des illustrations de divers protagonistes du roman d’Enrique Corominas. Deux ans plus tôt, Harper Voyager publiait l’édition 20e anniversaire de « Game of Thrones », avec un grand nombre d’illustrations de certains moments clés en couleur et en noir et blanc, réalisées par divers artistes, tels que Marc Simonetti, Magali Villeneuve, Arantaza Sestayo ou Gary Gianni, qui ont ajouté 896 pages et coûté 28 euros.

Avec le temps, Harper Voyager a sorti les différents volumes de la saga, auxquels s’ajoutera la version deluxe de « Storm of Swords ». en anglais, à l’occasion du 20e anniversaire de son lancement. Le 3 novembre, le troisième volume de la saga sera mis en vente avec des illustrations de l’artiste Gary Gianni, connu pour sa participation à d’autres projets tels que l’édition illustrée de «Le chevalier des sept royaumes», ou l’édition de luxe de «Fire and Du sang « . Un volume jusqu’à 1088 pages, qui coûte 38 euros, et dont la publication aura lieu juste deux ans après la sortie de la version de luxe de « Clash of Kings », avec des images de Lauren K. Cannon. Ce ne sont là que quelques-unes des versions de luxe les plus populaires qui ont été publiées ces dernières années pour enrichir l’univers de George R. R. Martin.

4 L’attente éternelle des « Vents d’hiver »

George R. R. Martin à la première de la saison 8 de Game of Thrones

Il y a neuf ans, George R. R. Martin publiait « A Dance with Dragons », le cinquième livre de la saga « A Song of Ice and Fire » sur lequel se base la série « Game of Thrones ». Une longue attente dans laquelle L’écrivain a promis à plusieurs reprises de terminer le plus tôt possible « Winds of Winter », le sixième roman, ce qu’il n’a pas encore pu réaliser.. En mars dernier, au plus fort de la crise des coronavirus, Martin a assuré qu’il s’était retiré dans sa célèbre cabane non seulement pour rester à l’abri de la maladie, mais aussi pour profiter du temps pour écrire tout ce qu’il pouvait. «Je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, à écrire tous les jours», avait alors recueilli l’écrivain.

Déjà fin juin, Martin a publié une entrée sur son blog officiel, dans laquelle il était satisfait des progrès qu’il faisait, ce qui n’enlève rien au fait que, pour la publication de « Winds of winter », il y a encore beaucoup de travail à faire. «Chaque jour, je passe de longues heures dans ‘Winter Winds’ et je progresse constamment (…) Mais non, cela ne signifie pas que le livre sera terminé demain ou qu’il sera publié la semaine prochaine. Ça va être un gros livre et j’ai encore un long chemin à parcourir»Martin écrivait à l’époque, souhaitant« que ce soit plus rapide ».« En 1999, lorsque j’écrivais «A Storm of Swords», j’enregistrais en moyenne 150 pages de manuscrit par mois. J’ai peur de ne jamais retrouver ce rythme », a déploré l’écrivain.

5 Le calendrier 2021

Couverture du calendrier 2021 de « A Song of Ice and Fire » illustré par Sam Hogg

Plusieurs années, l’un des projets autour de «Game of Thrones» qui se répète chaque année est le calendrier officiel de la saga littéraire «A Song of Ice and Fire». Un produit qui présente des illustrations de cet univers, réalisées par un artiste différent chaque année. Dans le cas du calendrier de ce 2020, le responsable de la préparation des illustrations était John Howe, connu pour son travail d’illustrateur de l’œuvre de J. R. R. Tolkien. Douze pages qui, à cette occasion, contenaient des images de certaines des créatures de l’univers de « A Song of Ice and Fire » comme le loup géant, le corbeau à trois yeux, le kraken ou les mammouths.

Pour l’année 2021, le professionnel choisi pour capturer le monde créé par George R. R. Martin est le Britannique Sam Hogg, comme l’écrivain lui-même l’a communiqué sur son blog officiel début août. Un professionnel qui a travaillé sur différents projets fantastiques tels que Blizzard, Critical Role, Dark Horse Comics ou Playground Games. Dans cette nouvelle édition, nous pourrons voir, entre autres scènes des livres, Cersei avec Melara dans la boutique de la sorcière Maggy la grenouille; Tyrion Lannister avec Oberyn Martell et l’hôte Dornish; la conquête d’Astapor par Daenerys ou Jaime veillant sur son défunt père dans le sept de Baelor.

6 Le parc à thème en Irlande du Nord

Illustration HBO de l’une des salles de Game of Thrones Studio Tour

Au printemps 2019, dans le cadre d’une série de projets HBO sous le titre de « Game Of Thrones Legacy », la chaîne américaine a dévoilé son nouveau projet lié à « Game of Thrones »: le parc à thème « Game of Thrones » Visite des studios « . Un complexe de jusqu’à 10000 mètres carrés situé à Linen Mill Studios, dans la ville de Banbridge, en Irlande du Nord, où certaines des scènes les plus emblématiques de la série ont été tournées. « Linen Mill Studios, en association avec HBO, est ravi d’avoir l’opportunité d’offrir aux fans un aperçu unique de la réalisation de » Game of Thrones « dans l’un de ses environnements d’enregistrement les plus originaux et les plus importants », a annoncé Andrew Webb, Directeur général des études irlandaises, après la publication de la nouvelle.

« Nos fans auront bientôt l’occasion de visiter et de voir le travail de toute l’équipe sur la scène d’origine », a déclaré Jeff Peters, vice-président des licences et de la vente au détail chez HBO. En fait, au début de l’année, les installations devaient ouvrir à l’automne 2020, ce qu’elles ont été obligées de changer en raison de la crise des coronavirus. Le complexe comprendrait la grande salle de Winterfell comme partie centrale de la visite, un espace dans lequel les visiteurs auraient l’opportunité de participer à diverses activités et qui s’attend à recevoir en moyenne 600 000 personnes par an après son ouverture.

Cette salle emblématique serait même rejointe par un restaurant à thème et une cafétéria spéciale destinée à reproduire la restauration utilisée lors de la production de Game of Thrones. Il était prévu que les installations étaient ouvertes sept jours sur sept, douze heures par jour, avec un effectif pouvant atteindre 200 personnes impliquées lors d’une tournée au cours de laquelle vous pourrez non seulement profiter de certains des décors utilisés dans la série, mais aussi des images originales, des accessoires ou des costumes, entre autres éléments.

7 Un univers interactif

Graphique du jeu vidéo « Game of Thrones: Tale of Crows »

Malgré le fait que «Game of Thrones» a depuis longtemps pris fin, sa licence a été utilisée pour créer plusieurs jeux vidéo, basés directement sur ce qui se passe dans la fiction ou simplement en créant de petites expériences dans son univers. C’est le cas de « Game of Thrones: Tale of Crows », paru ce même mois d’août et actuellement uniquement disponible pour le service Apple Arcade. Un jeu basé sur des récits, des choix et des conséquences, et se déroulant dans le Château Noir, le Mur et les Terres d’Au-delà, qui vient de la main de That Silly Studio, responsable du jeu vidéo « Reigns: Game of Thrones », lancé il y a deux ans.

Bien qu’il ne se situe pas dans l’univers de «Game of Thrones», le jeu vidéo « Elden Ring », l’un des paris à gros budget les plus attendus des prochains mois, met en vedette George R.R. Martin, qui a construit la mythologie de son monde fantastique avec le réalisateur Hidetaka Miyazaki (« Dark Souls »). Un projet FromSoftware qui a été présenté à la conférence Xbox à l’E3 2018 et dont, malheureusement, on en sait très peu jusqu’à présent malgré le fait que son lancement, en théorie, est prévu début 2021, selon Insider. Pendant ce temps, pour égayer l’attente, les fans peuvent profiter du projet immersif Unseen Westeros, né de l’exposition du même nom à Berlin qui a eu lieu début 2019. Une vidéo réalisée en collaboration avec Adobe, dans laquelle vous pouvez voir quelques lieux à travers le monde de glace et de feu, comme Valyria ou The Summer Islands, entre autres. Pour pouvoir en profiter en réalité virtuelle et avec une expérience immersive, il est conseillé de le voir avec un téléphone mobile et un appareil tel que des casques VR.

En outre, les fans pourront profiter du jeu de société Game of Thrones sur PC et Mac, développé par Asmodee Digital et Dire Wolf Digital, dont la sortie est prévue pour le troisième trimestre 2020. « A Game of Thrones: The Board Games – Digital Edition » offre au joueur la possibilité d’occuper l’une des grandes maisons des sept royaumes prendre le pouvoir par la force, avec des stratégies ou en gagnant le soutien du peuple, avec la possibilité de jouer localement jusqu’à six joueurs en ligne ou un seul joueur avec jusqu’à cinq adversaires contrôlés par l’IA.

8 Successeurs possibles

Les protagonistes de ‘Dark Matters’, ‘The Mandalorian’ et ‘The Witcher’

Après le succès retentissant de «Game of Thrones», il y a eu de nombreux projets pour le petit écran dans lesquels les sociétés de production se sont tournées pour le suivre. Alors, HBO a lancé le 3 novembre 2019 la première saison de la série ‘Dark Matter’, basée sur les romans de Philip Pullman. Une production qui, en plus de chercher sa place en tant que successeur de «Game of Thrones», a cherché à sortir de la bosse du film sorti en 2007, «The Golden Compass», quelque chose qu’elle a plus que réalisé. Le succès de sa première saison n’a pas tardé à donner lieu à une seconde, dont le lancement est prévu cet automne, et qui comptera finalement sept épisodes au lieu de huit à cause de la crise des coronavirus.

Pour sa part, Disney + a créé le 12 novembre 2019 la première série d’action en direct de l’univers Star Wars « The Mandalorian », l’un de ses plus gros paris sur les débuts de la plate-forme de streaming et qui, selon Business Insider, était la série la plus demandée de l’année jusqu’à ce que « The Witcher », une série Netflix, arrache le titre un mois plus tard. Malgré tout, la fiction a récolté un grand succès dans le monde entier et a en vue la première de sa deuxième saison, prévue pour octobre 2020. En avril de cette année, la société a l’intention de réaliser une nouvelle série Star Wars en direct, plus Je préparais déjà la troisième saison de «Le Mandalorien».

Dans le cas de Netflix, la plateforme de streaming a décidé d’adapter les romans d’Andrzej Sapkowski sur Geralt of Rivia dans la série « The Witcher ». Après sa première le 20 décembre 2019, c’était l’une des fictions les plus vues sur la plateforme en Espagne avec « La Casa de Papel ». Après son succès retentissant, non seulement la production a été confirmée pour sa deuxième saison, mais aussi un film d’animation, « The Witcher: Nightmare of the Wolf » et la série préquelle « Blood Origin », se déroulant 1200 ans plus tôt des événements développés dans ‘The Witcher’, qui expliquerait l’origine du premier sorcier et tout ce qui a produit la « conjonction de sphères », un événement par lequel les mondes des elfes, des hommes et des monstres n’étaient plus séparés pour devenir dans une.

Amazon Prime Video est une autre plate-forme qui tente de trouver son oie d’or, n’adaptant ni plus ni moins que l’univers de J.R.R. Tolkien dans ‘Le Seigneur des anneaux’. Malgré le fait qu’en mars la production a dû suspendre son tournage en Nouvelle-Zélande à cause du coronavirus, il semble que son développement va de mieux en mieux. En fait, en novembre de l’année dernière la société a confirmé le renouvellement de cette série, toujours sans date de sortie, pour une deuxième saison. Une décision qui vise à offrir à l’équipe de scénario plus de temps pour écrire ce deuxième lot d’épisodes. À cette production Il est très possible qu’Amazon ajoute « La roue du temps », basée sur les romans de Robert Jordan et avec Rosamund Pike, dont la distribution comprend Álvaro Morte avec d’autres interprètes tels que Hammad Animashaun, Alexandre Willaume ou Johan Myers.