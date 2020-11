Denver de ‘La Casa de Papel’ quittera le professeur pour commencer une aventure au Moyen Âge, comme la première photo de Jaime Lorente dans ‘El Cid’, la série sur Rodrigo Díaz de Vivir y ses voyages emblématiques.

Il avait été précédemment rapporté qu’Amazon Prime Video avait développé la série sur la légende d’El Cid el Campeador, qui avait un retard dans sa production en raison de la pandémie de coronavirus qui affectait de nombreux travaux de ce type, mais ils ont finalement pu terminer le projet et plus tard Après avoir sorti un premier teaser, une nouvelle image a été révélée.

La photo de Jaime Lorente dans “ El Cid ” a été partagée sur son compte Instagram et est présentée dans son rôle de protagoniste de la série appelée Ruy (Rodrigo Díaz de Vivar), qui a le visage plein de sang tout en tenant son remet ce qui semble être une bannière.

Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit: “El Cid raconte l’histoire de l’homme derrière la légende, également connu sous le nom de Ruy. La série plongera le public dans son voyage épique, de garçon à héros de guerre et écuyer à Rey, alors qu’il essaie trouver sa place au sein de la monarchie complexe qui tente de le contrôler. Tout au long de la série, les membres Prime exploreront les différentes cultures qui coexistaient en Espagne, y compris les chrétiens, les arabes et les juifs, et comment Ruy a pu gagner l’admiration et le respect de tous ils”.

Le programme, qui n’a pas encore de date de sortie, sera interprété par José Luis García-Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alicia Sanz, Francisco Ortiz, Jaime Olías, Lucía Guerrero, Lucía Díez, Nicolás Illoro, Juan Fernández, Pablo Álvarez, Ginés García Millán, Daniel Tatay, David Castillo, Álvaro Rico, Hamid Krim et Zohar Liba.

Quant à «La Casa de Papel», Lorente continue de filmer ses derniers épisodes, qui ont commencé il y a quelques mois malgré la pandémie de Covid-19. Les nouveaux chapitres devraient être disponibles d’ici 2021.