«Game of Thrones» est venu très près de devenir une série animée à l’origine. La série de romans fantastiques épiques de l’auteur George RR Martin “ A Song of Ice and Fire ” a été portée au petit écran avec “ Game of Thrones ” de HBO en 2011.

Nous savons maintenant que ce fut un énorme succès, méritant les éloges des critiques et des fans du monde entier. «Game of Thrones» a duré huit saisons et a dépassé la série de livres, qui attend toujours son prochain épisode. Au total, Game of Thrones a remporté 59 Emmys, ainsi que d’innombrables autres récompenses.

Comme vous vous en souvenez peut-être, «Game of Thrones» s’est concentré sur les maisons et les personnages qui cherchaient à revendiquer le trône de fer pour eux-mêmes. Il était basé sur une grande distribution de personnages couvrant plusieurs continents, qui ont tous finalement été réunis pour la saison huit l’année dernière.

Maintenant, Game of Thrones est terminé, mais de nouvelles informations sur son voyage à HBO arrivent toujours. Le site de fans de Seven Kingdoms a repris un ancien commentaire sur le blog de Martin de 2015, se demandant si quelqu’un avait jamais voulu transformer sa saga en une émission animée. La réponse de Martin était particulièrement intéressante:

“Oui plusieurs fois.

En fait, l’une des propositions de longs métrages que j’ai refusées avant HBO venait d’un grand animateur. Ce qui est étrange, c’est que j’aurais pu accepter cette offre … j’étais sur le coup … jusqu’à ce qu’un dirigeant que je rencontrais ne se présente pas pour un déjeuner que nous avions prévu pour discuter de son approche. J’ai eu des excuses plus tard … mais le fait d’être jeté m’a poussé hors de la clôture dans un pays «non». “

Un Game of Thrones animé est certainement une idée intrigante, et qui a été à moitié découverte il y a quelque temps par une parodie d’anime.

Après tout, Game of Thrones s’est appuyé sur ses incroyables graphismes bien construits, qui nécessitaient un budget important. S’ils n’étaient pas à la hauteur de la tâche, certains auraient préféré voir l’histoire sous forme animée. L’animation peut très bien servir les mondes fantastiques, et il ne fait aucun doute que l’univers tentaculaire de Martin aurait pu être brillant avec l’animation.

Cependant, cela ne s’est manifestement pas passé ainsi, et il est probablement prudent de dire que Martin est reparti satisfait de la direction que les choses ont prise pour l’adaptation de ses romans.