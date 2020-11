Mexico.- Eta est devenu un ouragan de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir Simpson. Son centre est situé à 570 km de Cabo Catoche, Quintana Roo et à 210 km de FT. Myers, Floride, États-Unis.

Eta se déplacera sur le nord-est du golfe du Mexique et sa large circulation favorisera l’entrée d’humidité, ce qui provoquera de fortes pluies occasionnelles à Campeche, au nord du Quintana Roo et au Yucatán.

De même, de fortes pluies spécifiques sont prévues dans le nord du Chiapas, Oaxaca et le sud de Veracruz; intervalles d’averses à Puebla et Tabasco, et des pluies isolées à Coahuila, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí et Tamaulipas.

Les pluies et les vents seront générés par le flux d’humidité des deux côtes vers l’intérieur du pays et le système frontal numéro 12, qui restera sur le nord-est du Mexique.

L’environnement très froid persistera avec la possibilité de gelées à l’aube dans les États du nord et du centre du pays. Des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius et des gelées sont prévues dans les montagnes de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora; et de 0 à 5 degrés Celsius avec possibilité de gel dans les montagnes de l’État du Mexique, Guanajuato, Puebla et Tlaxcala.

La population est invitée à se tenir informée des conditions météorologiques via les pages Internet www.gob.mx/conagua Oui https://smn.conagua.gob.mx sur les comptes Twitter @conagua_mx et @conagua_clima, et sur Facebook www.facebook.com/conaguamx, ainsi que sur l’application pour appareils mobiles ConaguaClima, où vous pouvez consulter les prévisions par commune.

