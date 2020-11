Mexico.- La large circulation de la dépression tropicale Eta provoquera des pluies torrentielles au Chiapas, au Quintana Roo et au Tabasco; intense à Campeche, à l’est d’Oaxaca et au sud de Veracruz, et très forte au Yucatán.

De même, il provoquera des vagues de 4 à 6 mètres de hauteur sur les côtes de Quintana Roo, 3 à 5 m sur les côtes du Yucatan et du golfe de Tehuantepec; de 2 à 4 m sur les plages de Campeche et Tabasco, et de 1 à 3 m sur la côte sud de Veracruz.

En raison du ramollissement du sol généré par les pluies, il existe un risque de glissements de terrain, ainsi que le débordement des rivières et des ruisseaux et des inondations dans les zones basses; Par conséquent, la population des États susmentionnés et la navigation maritime sont instamment priées de prêter attention aux avis de la Service national de métérologie; et suivre les indications des autorités nationales, municipales et de la protection civile.

À 6 heures, heure du centre du Mexique, Eta était située sur des terres à environ 130 kilomètres au sud-sud-ouest de La Ceiba, au Honduras, et à 435 km au sud-sud-est de Chetumal, Quintana Roo. Il a des vents maximums soutenus de 45 kilomètres par heure, des rafales de 65 km / h et un déplacement vers l’ouest-nord-ouest à 13 km / h.

Aujourd'hui, la circulation de la # Dépression Tropicale #Eta provoquera des # pluies torrentielles à #Chiapas, #QuintanaRoo et #Tabasco

En revanche, une masse d’air froid provoquera un environnement de froid à très froid ce jeudi dans une grande partie du territoire national; ainsi que des bancs de brouillard dans les zones élevées du centre et de l’est de la République mexicaine.

Il générera également un événement du Nord avec des rafales de vent de 80 à 100 km / h dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec, de 60 à 70 km / h sur les côtes de Tabasco et Veracruz, ainsi que du vent du nord de 60 à 70 km / h sur la côte de la péninsule du Yucatan.

Des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius sont attendues avec des gelées dans les zones montagneuses de Chihuahua, Durango, État du Mexique, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas; et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles dans les montagnes d’Aguascalientes, Baja California, Mexico, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora et Tamaulipas.

ebv

