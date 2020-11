Mexico.- Eta est passé à l’ouragan de catégorie 3 sur l’échelle Saffir-Simpson. Il se trouve à 135 km de la côte nord du Nicaragua.

le ouragan L’Eta n’affecte pas le Mexique mais reste sous surveillance. Dans le bassin Pacifique, l’évolution et la trajectoire d’une zone de basse pression avec une probabilité de 70% de développement cyclonique dans la prévision de 48 heures sont surveillées. Il était situé à plus de mille kilomètres au sud-sud-ouest de Playa Pérula, Jalisco.

Aucun des deux systèmes ne génère d’effets sur le territoire mexicain.

Des pluies intenses sont prévues dans le pays, dans les régions du Chiapas, Oaxaca, Tabasco et Veracruz.

Le système frontal numéro 11 s’étendra avec des caractéristiques stationnaires sur la péninsule du Yucatan et le sud du Mexique; il provoquera des pluies ponctuelles intenses dans le nord du Chiapas, l’est d’Oaxaca, le Tabasco et le sud de Veracruz; très forte dans les régions de Campeche et Quintana Roo, et forte dans les régions du Yucatan.

À son tour, la masse d’air froid associée au système frontal générera un événement Nord avec des rafales de 90 à 110 kilomètres à l’heure dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec; de 70 à 90 km / h sur les côtes centrale et sud de Veracruz; de 60 à 70 km / h sur les côtes de Campeche, Quintana Roo, Tabasco et Yucatán; et de 50 à 60 km / h sur les côtes de Tamaulipas et au nord de Veracruz, ainsi que des vagues de 3 à 5 mètres de haut dans le golfe de Tehuantepec, de 2 à 4 m de haut sur les rives de Campeche, au nord de Quintana Roo, Tabasco, Veracruz et Yucatán, et de 1 à 3 m d’altitude sur les plages de Tamaulipas.

Le même phénomène favorisera un environnement froid à très froid avec des gelées matinales dans les états des tables nord et centrales, et des bancs de brouillard à l’est du pays.

En revanche, des pluies occasionnelles sont prévues à Puebla; intervalles d’averses à Hidalgo et pluies isolées à Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí et Tamaulipas; en plus des vents avec des rafales de 50 à 60 km / h à Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí et Zacatecas.

Des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont prévues pour les sites de Basse Californie du Sud, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa et Sonora.

Prévisions de fronts froids LEE 54 au Mexique pendant la saison automne-hiver

