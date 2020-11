La plateforme Disney + devient un grand concours pour Netflix et HBO Max, car il travaille sur des productions originales, certaines d’entre elles axées sur les vacances, comme il l’a récemment annoncé ‘L’offre spéciale de vacances LEGO Star Wars’ et maintenant Disney annonce ‘Godmothered’, un film qui mettra en vedette Isla Fisher et Jillian Bell.

Après le lancement de Disney +, certaines de leurs propres productions ont commencé à être réalisées et la plus importante à ce jour est “ The Mandalorian ” de l’univers Star Wars et on s’attend à ce qu’avant la fin de 2020, la première série de Marvel Studios arrive, ”WandaVision‘, parmi d’autres séries et films sur lesquels on travaille.

Finalement Disney annonce ‘Godmothered’, une nouvelle production Disney +, qui sera l’une des productions spéciales pour les vacances de Noël et cela est montré par le synopsis:

“Marraine” est une comédie sur Eleanor, une jeune fée marraine en formation (Jillian Bell) qui, après avoir appris que la profession qu’elle a choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde que les gens Needs Fairy Godmothers Eleanor trouve une lettre perdue d’une fillette de 10 ans en détresse, la localise et découvre que la jeune fille, Mackenzie, est maintenant une mère célibataire de 40 ans (Isla Fisher) qui travaille dans une station d’information à Boston. a perdu son mari plusieurs années auparavant, Mackenzie a presque abandonné l’idée du «Heureusement pour toujours», mais Eleanor est déterminée à donner à Mackenzie un relooking heureux, qu’elle le veuille ou non. “

‘Marraine’ est réalisé par Sharon Maguire et produit par Justin Springer et devrait frapper la plate-forme sur le 4 décembre prochain, étant l’un des gros paris pour la plate-forme.