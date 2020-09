Ces dernières années, plus de 30 millions de moineaux domestiques ont disparu de notre pays. «Les oiseaux sont plus affectés par les changements, ils nous préviennent», indique en avant-première «Natural», le nouveau programme Jalis de la Serna sur laSexta qui a été présenté ce mercredi à Vitoria. Dans le but de «repenser notre mode de vie», cet espace couvrira notre géographie en huit épisodes pour dénoncer l’abus des ressources naturelles et comment la nature nous donne des signaux d’alarme avant une crise future mais pas lointaine.

«’Naturel’ tente d’expliquer comment notre relation avec l’environnement conditionne et conditionnera davantage notre existence, ce qui est particulièrement important à une époque de pandémie comme celle dans laquelle nous nous trouvons», a expliqué Mario López, directeur de la conférence de presse. Antenne à canaux linéaires d’Atresmedia. «Après sept ans à vocation internationale, il était temps de voir ce qui se passe ici», a indiqué Luz Aldama, directrice des programmes actuels du groupe.

Présentation de ‘Naturel’

Les huit programmes qui composent cette première saison aborderont des questions telles que les aquifères, la nourriture, les espèces exotiques envahissantes, les effets du changement climatique, la pollution ou la qualité de l’eau de nos rivières. « Ce n’est pas un programme pour les travailleurs humanitaires ou les scientifiques, mais il parle de notre style de vie», a influencé la présentatrice Jalis de la Serna, soulignant que l’esprit de l’espace est le véritable effet des actions quotidiennes telles que l’ouverture d’un robinet ou le lancement d’un papier sur le terrain.

Sujets très actuels

« C’est un programme qui offre une diffusion et des connaissances au spectateur, qui nous pensons qu’il est bon qu’il se forme à la télévision grâce au divertissement« , a défendu Mario López. Les trois dirigeants conviennent qu ‘ » il est risqué mais nécessaire « d’amener » Natural « aux heures de grande écoute, toujours sans date de sortie. » Il y a quelque chose que nous ne faisons pas bien « , dénonce Aldama, qui est clair que « dans les prochaines années, il faut être vert et c’est quelque chose qui est bien au-dessus des idéologies. «

« Ce sont des sujets très liés à l’heure actuelle », défend la directive. Dans l’aperçu offert à la presse, il a été observé comment, en effet, « Naturel » se concentrera également sur le dépeuplement rural, conséquences des engrais chimiques ou effets du fameux réseau 5G, qui devrait atterrir en Espagne dans les prochains mois. Selon les experts qui se présentent sur place, cela forcera l’installation d’antennes «tous les 50 ou 100 mètres». Ils indiquent que la population est soumise à un rayonnement continu.

Les prochaines premières de laSexta

Jalis de la Serna dans la présentation de ‘Natural’

L’événement a également permis d’annoncer les prochains retours de laSexta. Dans les les jours prochains ‘Liarla Pardo’ reviendra, ‘[email protected]’,’ L’entracte ‘et les présentateurs qui ont pris des vacances dans le reste des programmes. Tout au long de la saison qui débute en septembre, la chaîne verte Atresmedia proposera également, comme à son habitude, «El objective», «Lo de Évole» et «Salvados».

« Certains de ces programmes proviennent de ce maudit trimestre d’avril à juin où, en raison des circonstances, les productions n’ont pas pu être terminées », a reconnu Mario López. Le manager a également annoncé la nouvelle saison de « Vas-tu le manger? » avec Alberto Chicote, la diffusion de la série ‘El ilusionista’ et le deuxième édition de ‘La isla’, qui est dans le tiroir depuis plusieurs années et cette fois, il ne met en vedette que des femmes.