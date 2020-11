Après 2 jours de vives critiques dans la quasi-totalité de la presse nationale, qui n’a pas compris l’escapade de vacances de Fernando Simon au plus fort de l’épidémie de coronavirus en Espagne pour aller enregistrer une émission de télévision avec Jésus Calleja, il y a eu une explication.

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires et le programme en question ont avancé une partie du matériel enregistré, dans lequel le scientifique est vu avouer qu’il avait besoin d’une pause, justifiant ainsi la polémique: “J’avais besoin de vacances“.

Simón a pris quelques jours de vacances – un droit que personne ne conteste – et est parti à l’aventure à Majorque avec Jesús Calleja – un sujet qui a suscité le plus de controverse pour le moment choisi et le type d’option choisi pour se reposer. Enregistrement d’une modification de ‘Planète Calleja‘aux Baléares, ils ont tous deux fait de la plongée sous-marine, de la montgolfière, du vélo, de l’escalade …

Simon, dans le clip vidéo avancé, explique ses raisons: “J’avais besoin de vacances, ce que j’ai pu heureusement prendre car nous avons une excellente équipe au ministère. Quand tu m’as appelé pour me dire si je voulais venir avec toi, bien sûr, ravi. “

“J’ai pris ces vacances parce que J’avais vraiment besoin d’eux, Je n’ai pas donné plus et ma femme a dû travailler et n’a pas pu venir », a également commenté le spécialiste de l’épidémie.

Calleja révèle également que dans le programme enregistré avec Simón, ils ont tous deux discuté de la pandémie et des décisions prises: «Nous avons eu des rassemblements très intéressants sur ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, ce qui va se passer et quand pour mettre fin à cette pandémie. Il y a des conversations très intéressantes avec lesquelles j’ai moi-même été choqué. “

Malgré cette vidéo et les déclarations très “ humaines ” de Simón, nombreux sont ceux qui considèrent encore que ce type de vacances a été inapproprié en cette période de pandémie et qu’en cas de besoin de repos, il aurait dû choisir une escapade plus calme et plus discrète. Il y a aussi ceux qui pensent que ce programme a été choisi par Simón et le gouvernement pour laver l’image de son directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires.