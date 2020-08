Nous avons dépassé la mi-août, ce qui signifie que nous connaissons maintenant une sélection de films et de séries télévisées devant quitter Netflix UK en septembre 2020.

Nous suivons également tous les derniers films et séries télévisées à venir sur Netflix UK en septembre 2020.

Le plus grand titre qui devrait quitter Netflix UK jusqu’à présent est la série comique à succès de la BBC, Miranda. Une seule saison de Miranda est disponible en streaming sur Netflix grâce à l’exode des titres de la BBC au cours de l’année écoulée. La série est plus que susceptible de faire sa maison sur le service de streaming BritBox, mais est actuellement disponible en streaming sur BBC iPlayer.

Remarque: la liste ci-dessous s’applique uniquement à Netflix UK et ne constitue pas la liste complète des titres sortant en septembre 2020. D’autres titres seront annoncés chaque jour et nous mettrons à jour la liste ci-dessous en conséquence.

Films et séries télévisées quittant Netflix UK le 1er septembre 2020: 2012 (2009) A Kid Like Jake (2018) A Perfect Day (2015) Actes de violence (2018) American Ninja 4: The Annihilation (1991) At First Sight (1999) ) Beak and Brain: Genius Birds From Down Under (2013) Beary Tales (2013) Beetlejuice (1988) Brampton’s Own (2018) Chandani: The Daughter of the Elephant Whisperer (2010) Concrete Football (2016) Empresses in the Palace (2011) Fear Files… Har Mod Pe Darr (2015) Forces of Nature (1999) Gabru: Hip Hop Revolution (Gabru: Hip Hop Ke Sheh… (2018) The Golden Years with Javed Akhtar (2016) Holy Hell (2016) Hostages (2016) The. Hunted (2003) Incorruptible (2015) The Irish Mob (2008) Islands of the Future (2014) Jhansi Ki Rani (2009) Jonah Hex (2010) Lorai: Play to Live (2015) Made in Dagenham (2010) Masquerade ( 1988) Mini Wolf (2014) Miranda (1 saison) Navy Seals (1990) The Perfect Day (1998) The Pianist (2002) Pyaar Tune Kya Kiya (2014) Rab Se Sohna Isshq (2012) Race for the White House (2016) La route de Calvery (2017) Robocop 3 (1993) Saw VI (2009) Strawberry Shortcake: Berry Bitty Adventures (2015) Qui le F ** K. C’est ce gars? (2017) Films et séries télévisées quittant Netflix UK le 2 septembre 2020: Molly Moon et l’incroyable livre de l’hypnose (2015) Next Avengers: Heroes of Tomorrow (2008) Films et séries télévisées quittant Netflix UK le 12 septembre 2020: Films & Série télévisée quittant Netflix UK le 14 septembre 2020: Cold Case Files (2017) Cold Case Files Classic (1999) Happy Valley (2016) Queens vs Kings (2018) Films et séries télévisées quittant Netflix UK le 21 septembre 2020: Inside No.9 (3 saisons) Limitless (1 saison)

