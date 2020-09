Écartez-vous, Sansa Stark, il y a une nouvelle reine du Nord. Alors que les cris de Jimbo résonnaient toujours dans l’ensemble de la salle de travail, la finale de la saison de jeudi de Canada’s Drag Race (maintenant diffusée sur WOW Presents Plus) a couronné la toute première Canadian Drag Superstar au monde.

Conformément à la tradition, les trois reines restantes – Priyanka, Rita Baga et Scarlett BoBo – ont été chargées d’enregistrer et d’interpréter leurs propres couplets sur un smash de RuPaul, «You Wear It Well». De la confiance et l’attitude de Priyanka à la voix de Rita et à la présence générale sur la piste, les reines tiraient à tous les cylindres.

Mais nous devons vraiment parler de Scarlett, la seule reine du peloton qui n’a jamais eu à faire de la synchronisation labiale pour sa vie cette saison; nous ne savions pas à quoi nous attendre de sa part lors de cette représentation, puis nous nous sommes retrouvés agréablement surpris. Se déplace. Pour. Journées! Voir:

Puis vint le dernier défilé de la saison, où les reines exhibaient leur meilleur «Coronation Eleganza». Rita a servi un fantasme extraterrestre à la peau verte dans un duvet chatoyant et moulant; Scarlett a secoué une robe noire qui semblait tout droit sortie de la collection de bal de fin d’année Abbey Dawn; et Priyanka stupéfaite dans un beau lehenga, une célébration de son héritage.

Mais avant que les finalistes puissent connaître leur destin collectif, ils devront affronter un groupe encore plus redoutable que les juges de l’émission: les neuf reines éliminées! Heureusement (ou malheureusement, selon votre préférence), cette mini réunion était en fait beaucoup moins dramatique qu’elle n’aurait pu l’être. Certaines reines ont déclaré qu’elles s’attendaient à voir Jimbo en finale contre Priyanka, tandis que d’autres ont exprimé leur surprise que Lemon soit éliminé si tôt. L’impression odieuse de Miss Cleo de Priyanka dans le Snatch Game était également à l’ordre du jour – et pour une fois, tout le monde était d’accord.

Incapables de décider quelles deux reines devraient se synchroniser sur les lèvres pour la couronne, les juges opposent les trois finalistes les uns aux autres dans une bataille royale sur la mélodie de Love Inc. « Vous êtes une superstar ». Et tout comme la performance précédente de la soirée, les trois reines ont tué ce dernier défi. Si les juges espéraient qu’un favori clair émergerait comme par magie au milieu du chaos, ils se trompaient cruellement.

Pourtant, la couronne avait besoin d’une tête sur laquelle reposer, et cette tête appartenait à… Priyanka!

«Je suis la preuve vivante que le travail acharné porte ses fruits et que même lorsque vous faites des erreurs, vous pouvez toujours être un gagnant», a-t-elle déclaré en acceptant sa couronne et son sceptre. «Aux enfants qui regardent, je sais que vous me regardiez ailleurs, mais maintenant je suis à la maison. Je suis la toute première superstar des dragsters au Canada! Je suis riche! Et je peux représenter le pays partout dans le monde. Je suis tellement reconnaissant, je suis tellement fier d’être Canadien. Je vais rendre ce pays si fier. «

Que pensez-vous du couronnement de Priyanka? (54% des lecteurs de TVLine ont voté pour elle dans notre sondage la semaine dernière, nous nous attendons donc à des résultats mitigés ici.) Notez la première saison de l’émission ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre opinion sur les résultats.

Répondez à notre sondage