“Coquille!”. “Quoi?”. «Tu veux prendre une photo avec moi? “Ni avec toi ni sans toi.” “Putain, quoi alors?” “Il me semble que toi et moi finissons toujours par faire ce que nous ne voulons pas faire.” Avec cet hommage au dramaturge Adolfo Marsillach, auteur de Je descends dans le prochain, et ¿vous? (1992), les acteurs José Sacristán et Concha Velasco ont commencé ce mercredi la présentation de la relance de FlixOlé, une plateforme en ligne de contenu audiovisuel spécialisée dans les films produits en espagnol. Avec eux, les acteurs également Miguel Ángel Muñoz et Natalia de Molina ont agi en tant que maîtres de cérémonie dans cet acte avec Enrique Cerezo, promoteur du projet.

FlixOlé est arrivé l’année dernière sans grandes campagnes publicitaires. Désormais, l’Académie royale espagnole (RAE) est la scène où des personnages comme Antonio Resines ou Santiago Segura se sont réunis pour le lancement officiel de ce projet par le président de l’Atlético de Madrid. La plateforme dispose d’un catalogue de près de 3000 films espagnols et d’une collection de films européens et américains, qui peuvent désormais être visionnés en qualité HD et 4K après un processus de restauration. Un ensemble de films que Muñoz a mis en évidence sont «classiques et actuels», comme le souligne sa présence avec De Molina. Et José Sacristán l’a définie comme une compilation “simple et tout simplement géniale”. On y distingue des titres tels que Sea Inside (2004), Thesis (1996), The Others (2001), The Language of Butterflies (1999) ou Amanece, que es no poco (1989).

Au cours de l’événement, Cerezo a souligné que «l’histoire du cinéma espagnol a évolué parallèlement à notre propre histoire. Une histoire qui doit être préservée et sauvegardée non seulement pour nous, mais pour les générations futures». Ainsi, l’un des objectifs de FlixOlé est de promouvoir la curiosité et la connaissance de ces nouvelles générations sur le patrimoine culturel national et de permettre aux plus jeunes d’accéder à ce large éventail de films. Et il a souligné que “les plateformes telles que Netflix, HBO et Amazon parient fortement sur les produits en espagnol”. “La question est donc de savoir pourquoi nous ne pourrons pas créer notre propre plateforme pour offrir aux consommateurs le meilleur cinéma espagnol de tous les temps”, a-t-il conclu. Et c’est le sien.

Santiago Segura n’a pas perdu l’occasion d’intervenir et de provoquer le rire de la congrégation. “Le cinéma, ce n’est pas que la culture”, dit-il, “c’est notre héritage. C’est pour ça que j’ai peur, il faut s’occuper d’Enrique Cerezo, imaginez, il se lève un matin et dit:” Je vais brûler le patrimoine culturel espagnol. ” la sienne, ça pourrait vraiment. ” Et il n’est pas sans raison. Par l’intermédiaire de Video Mercury, Cerezo détient les droits d’exploitation de 6 000 films. Cela représente 70% de l’histoire du cinéma espagnol et un énorme effort pour restaurer la mémoire artistique espagnole. Il dispose également d’un catalogue avec lequel il fabrique une boîte avec chaque émission de DVD ou de cinéma de quartier. Et maintenant avec la plateforme en ligne à 2,99 euros par mois d’abonnement, avec une période d’essai gratuite de 14 jours.

Spot publicitaire FlixOlé.

Le cinéaste, écrivain et membre du RAE Manuel Gutiérrez Aragón a commenté l’aptitude du RAE à présenter une plateforme destinée à promouvoir la langue espagnole dans toute sa diversité linguistique, tant en Espagne qu’en Amérique latine. “Nous avons une communauté de langue vivante, ce dont traite la RAE. Et sur cette plateforme, il y a une unité de la langue, mais aussi une diversité très riche”, a-t-il déclaré.

Segura, avec un ton plus humoristique, a également commenté ce fait: “Je suis convaincu que Cerezo a choisi le RAE pour la devise propre, fixe et donne de la splendeur, c’est ce qu’il fait avec les images. Il s’agit de restaurer et de préserver, quelque chose qui convient à certains d’entre nous. Avez-vous vu Resines dernièrement? ” Mais, dans une salle avec plus d’un comédien comédien, Gutiérrez n’était pas loin derrière à la fin de son discours: «Félicitations à Flix Cerezo».