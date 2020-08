Mexico.- Avant d’ouvrir ses portes au public, Forum de Shakespeare Ce sera le décor de deux pièces attachantes à voir en streaming ce week-end.

Il s’agit de Ce qui reste de nous et L’amour des lucioles, tous deux dirigés par Alejandro Ricaño.

Avec des performances de Sara Pinet et Raúl Villegas, Ce qui reste de nous raconte l’histoire de Toto, un chien à trois pattes, et de Nata, une adolescente qui a perdu ses parents.

« Choquant », « plein d’espoir », « intime », « réfléchissant » sont quelques-uns des

qualifiant que l’œuvre, lauréate du Prix des Beaux-Arts pour le Théâtre

para Niños 2014, a reçu de critiques spécialisés. Il est important de mentionner que

Cette pièce est pour tous les publics, ce n’est pas une pièce pour enfants.

L’amour des lucioles

Cette mise en scène a huit ans et la célébrera le samedi 29 août depuis le Forum de Shakespeare. Avec plus de 200 représentations, cette magnifique œuvre s’est positionnée comme l’une des favorites du public pour son merveilleux texte et les belles performances de l’ensemble de la distribution.

Egalement écrit par Alejandro Ricaño, L’amour des lucioles lui a valu le Baja California Fine Arts Award for Dramaturgy 2011.

María est une dramaturge pour enfants, qui s’exile en Norvège après une rupture amoureuse. Un jour, elle utilise une vieille machine à écrire pour écrire qu’elle se retrouve et demande à «l’autre moi» de prendre sa vie en main, car elle est déjà très fatiguée.

Le lendemain, ce qui était écrit devient réalité et son «autre moi» apparaît et retourne devant elle au Mexique, s’appropriant sa vie. C’est alors que María entreprend un voyage à la recherche d’elle-même, littéralement et métaphoriquement, qui la mène dans les coins d’une ville du Guatemala.

Adriana Montes de Oca donne vie à María, Sara Pinet à sa fidèle et amusante

l’amie Lola et le casting sont complétés par Sofía Sylwin, Assira Abbate, Hamlet

Ramírez, Pablo Marín et Ricardo Rodríguez.

Ce qui reste de nous et L’amour des lucioles Ils seront présentés respectivement jeudi 27 août et samedi 29 août à 20h30 sur le Shakeaspeare Forum en streaming, les tickets peuvent être obtenus sur boletia.com au coût de 100 pesos.

