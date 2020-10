Renard a annulé des drames de première année Filthy Rich et NEXT , quelques semaines seulement après leurs débuts respectifs à l’automne. Comme signalé Variété, “L’augmentation des coûts de production due à la pandémie COVID-19 a joué un rôle important dans la décision.”

Les deux séries diffuseront les épisodes restants.

Filthy Rich a joué Kim Cattrall (Sex and the City) en tant que mère d’une famille évangélique très riche qui est bouleversée lorsque le patriarche, joué par Gerald McRaney, meurt dans un accident d’avion et plusieurs de ses enfants illégitimes sortent du placard. de la menuiserie. La série aux heures de grande écoute a fait ses débuts en septembre avec 2,9 millions de téléspectateurs au total et une cote démographique de 0,4, qui est tombée à 2,1 millions de téléspectateurs et à 0,3 la semaine 2. À ce jour, cinq épisodes ont été diffusés.

SUIVANT avec John Slattery (Mad Men) en tant que pionnier de la technologie en disgrâce dont la création de l’IA commence à se déchaîner et menace de détruire la société telle que nous la connaissons. Fernanda Andrade (NCIS: Los Angeles) a joué le rôle d’agent de cybercriminalité de la sécurité intérieure, avec Michael Mosely (Castle) et Eve Harlow (The 100) à la tête du casting de soutien. Il a été créé plus tôt ce mois-ci avec un total de 1,8 million de téléspectateurs et une cote démographique de 0,3; à ce jour, seuls deux épisodes ont été diffusés.

