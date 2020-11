Mexico – Le Front national anti-AMLO (FRENAAA) a annoncé qu’il retirerait le sit-in qu’il tenait dans le Zócalo de Mexico.

Dans un communiqué, la FRENAAA a indiqué que la décision avait été prise pour la sécurité des membres du mouvement.

“Pour notre sécurité et pour le bien du Mexique: nous avons décidé de lever temporairement le camp pour la liberté et la justice.”

“Le manque de vocation démocratique de López (Obrador) et des 4T a été parfaitement exposé.”

«Avec des méthodes et des pratiques plus typiques de la mafia que de la recherche du bien commun, à partir du même 19 septembre, ils se sont chargés d’appliquer toutes les pressions que l’on pouvait supposer et bien plus sur nous», a rapporté la FRENAAA dans un communiqué.

La FRENAAA a indiqué qu’elle mènera un mouvement massif le 21 novembre pour exiger la démission d’Andrés Manuel López Obrador de la présidence mexicaine.

«Pour l’amour du Mexique, nous sommes prêts à résister à cela et à tout ce qui est nécessaire. Aujourd’hui, nous levons temporairement le camp, uniquement pour renforcer le grand réveil du Mexique samedi prochain, 21 novembre, et pour faire face aux nouvelles mesures de pression avec une vigueur renouvelée jusqu’à ce que Lopez démissionne de la présidence.

La FRENAAA a souligné qu’ils ont subi une violence croissante de la part des «briseurs» qu’ils accusent, ils sont payés par le gouvernement.

“Cela s’est développé au point que nous avons été contraints de demander il y a plus de trois semaines à l’ONU, l’OEA, d’envoyer des observateurs internationaux, afin d’empêcher la violence payée par le gouvernement de faire des victimes dans notre camp”, indique la lettre. .

Le poste FRENAAA soulève un sit-in dans le Zócalo; Ils invoquent une méga-marche apparue en premier sur Siete24.