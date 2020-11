Le moment est venu d’avoir une discussion franche sur la question de savoir si nous devrions ou non emprisonner l’auteur George RR Martin pour ne pas avoir terminé son livre “ The Winds of Winter ”, le sixième volet de la saga “ A Song of Ice and Fire ”, l’inspiration de la série ‘Game of Thrones’. Surtout, parce que c’est lui qui a proposé que s’il n’avait pas fini d’écrire avant le 29 juillet 2020, il donnerait à ses fans la permission de l’enfermer.

Il l’a suggéré dans un article de blog le 21 mai 2019. Dans ses propres mots:

“Mais je vous dis ceci – si je n’ai pas WINTER WINDS en main quand j’arrive en Nouvelle-Zélande pour Worldcon (une convention), vous avez ici ma permission écrite formelle de m’incarcérer dans une petite cabane sur l’île blanche, surplombant cela lac d’acide sulfurique, jusqu’à la fin. “

La World of Science Fiction Convention (Worldcon), qui devait avoir lieu à Wellington, en Nouvelle-Zélande, se tient virtuellement à partir d’aujourd’hui. Ainsi, Martin a promis que son sixième roman tant attendu de la série serait terminé le 29 juillet.

Au moment où Martin a écrit cela, il pensait probablement que 14 mois était plus que suffisant pour terminer le livre, peu importe à quel point il était loin de le terminer, mais il avait apparemment tort, car la date de son livre est maintenant fixée à 2021.

On verra si on voit Martin derrière les barreaux, pour certains fans, il l’a bien mérité.