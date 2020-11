Esposito est devenu synonyme de qualité, puisque l’acteur sait très bien choisir ses projets. Maintenant, c’était grâce à une déclaration de Giancarlo Esposito qui a été révélé lors du tournage de la série tant attendue «Better Call Saul 6».

Selon divers rapports, on savait que la sixième saison de “ Better Call Saul ” allait commencer le tournage en septembre 2020, quelque part à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, mais, il semble que cela a été démenti par l’un des principaux acteurs de la série.

Maintenant, grâce à un entretien avec le portail HeyUGuys, Giancarlo Esposito a révélé quand ils enregistreront ‘Better Call Saul 6’, et a confirmé que toute l’équipe de production est prête à reprendre le travail en mars 2021.

Nous devions partir en septembre, maintenant on dirait que nous serons en mars. Nous avons une équipe brillante d’écrivains, bien sûr, donc c’est toujours excitant de penser à retourner au travail. Je suis très excité pour Vince et Peter, et Melissa Bernstein, notre productrice, sera de retour sur le plateau en mars », a déclaré Esposito.

Depuis quelques mois maintenant, on sait que la sixième saison sera la dernière de ‘Better Call Saul’ et selon ce que Esposito a dit, on s’attend à ce que dans ce nouvel opus, son personnage se voit attribuer un rôle plus important, Gus Fring. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour «Better Call Saul 6», cette nouvelle saison devrait avoir 13 épisodes..