Mexico.- Les autorités et les hommes d’affaires ont annoncé le début d’El Buen Fin 2020. Ils s’attendent à ce que la consommation se renforce et soit l’un des piliers de la reprise économique au Mexique.

La secrétaire à l’Économie, Graciela Márquez, a indiqué que les consommateurs peuvent se sentir en sécurité parce que les normes les plus élevées de protocoles d’hygiène ont été adoptées.

“Nous utilisons toutes les ressources à notre disposition pour faire du Good End un événement sain et responsable et une relance économique.” Il a expliqué qu’il s’agissait d’un effort conjoint entre le gouvernement et le secteur des entreprises.

Pour la sécurité des consommateurs, le responsable a souligné qu’ils pouvaient accéder au site Web www.el buenfin.org vérifier les établissements participant au programme.

De la même manière, le directeur général du Conseil de Coordination des Entreprises, Luis Miguel Pando Leyva, a assuré qu’El Buen Fin est une incitation qui aide grandement à récupérer la reprise économique; car une demande accrue de biens et de services se traduit par plus d’emplois et un plus grand bien-être pour tous.

Si vous achetez en ligne, consultez les établissements sur la page El Buen Fin.

Pour sa part, le président de Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, a rapporté que cette année ils ont atteint un record de 109 mille 363 établissements, dépassant l’objectif de 100 000.

“Nous, Mexicains, savons nous unir dans les moments difficiles, donc chaque achat compte et la santé est la chose la plus précieuse.”

“Un tiers des achats se fera en ligne.”

En ce sens, le président de l’Association mexicaine des ventes en ligne, Pierre Claude Blaise, a souligné l’importance du commerce électronique dans la croissance. Aujourd’hui, les entreprises ont compris l’importance du commerce électronique et ont doublé leur chiffre d’affaires.

“Pour El Buen Fin, 50% des consommateurs ont déclaré qu’ils achèteraient en ligne pour la première fois.” A expliqué Pierre Claude Blaise.

Enfin, ils ont insisté pour revoir le sceau de confiance national qui garantit qu’il s’agit de magasins et de sites inscrits au programme El Buen Fin, car ce sera le seul moyen de réclamer des promotions ou des cas de fraude électronique.

Ils ont invité à passer en revue les promotions d’hôtels, de voyages, de promotions bancaires, de crédits Infonavit, entre autres offres qu’apporte El Buen Fin 2020.