David Broncano un match de tennis a été marqué avec Rafael Nadal, l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, dans l’une de ses interviews les plus applaudies de son émission, ‘La résistance».

Le présentateur a changé sa série d’entretiens habituels pour la piste des installations de la académie de tennis que Rafael Nadal a à Manacor (Majorque). Sans aucun doute l’une des interviews les plus agiles et amusantes que l’humoriste ait réalisées.

Broncano est un fanatique de tennis et son match contre le joueur de tennis du moment a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Comme prévu, le majorquin a battu le comédien sans aucune complication, qui a dû transpirer son truc pour arriver à quelques balles.

Nadal vs Broncano avec “ railleries ” incluses

Broncano est peut-être l’un des Les fans les plus inconditionnels de Roger Federer, un autre des joueurs de tennis les plus renommés du moment, information dont Rafa Nadal a connaissance et qui a servi le Mallorquin va faire une “ blague ” au comédien: “Je ne sais pas s’il sait qui vous êtes. Je sais que vous avez fait l’interview, mais je ne sais pas s’il se souvient de vous”, a claqué Nadal en riant après que Broncano ait dit “qu’il s’entend très bien” avec le Suisse.

Quel coup de réalité. #LaResistencia @RafaelNadal pic.twitter.com/ogf2RHmE5G – La résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 27 octobre 2020

Le match a été remporté sans aucun effort par Nadal et Broncano eut une dernière petite crise de colère et a jeté la raquette au sol après avoir confirmé la défaite, auquel le joueur de tennis a répondu que «quelle attitude déplorable» et l’a appelé, en plaisantant, «un mauvais perdant». Ils ont plaisanté à propos du Majorquin donnant des cours à Broncano et bien que «coûteux», ils ont accepté de donner de l’argent à une œuvre caritative.

Nadal Vs Broncano. Balle de match. La fin ne vous surprendra pas. #LaResistencia @RafaelNadal pic.twitter.com/1EDgQ7OvYo – La résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 27 octobre 2020

🎾 @RafaelNadal va donner des cours particuliers à @davidbroncano #LaResistencia Pour une bonne cause. pic.twitter.com/QK96EZN420 – La résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 27 octobre 2020

En plus du jeu, Broncano a fait son interview particulière et a parlé de beaucoup de problèmes avec Nadalcomme la Coupe Davis et l’organisation par Piquer, quelque chose que Nadal voit avec de grands yeux et souligne qu’il a “la plus grande gratitude” envers quelqu’un de l’extérieur du monde du tennis “qui veut investir” dans son sport. Il y avait aussi du temps pour parler et se souvenir de leur 13 victoires à Roland GarrosIl a avoué qu ‘”il n’avait jamais fait de poids” et a également évoqué ses débuts en jouant sur les tribunaux municipaux.