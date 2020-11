La participation de James Gunn au sein de DC Extended Universe devient au cœur de la franchise, car son film “ La brigade suicide ” ouvrira la porte à l’arrivée de nouveaux personnages, pour la plupart peu connus, en plus de préparer une série pour la plateforme HBO Max avec John Cena, mais on a beaucoup parlé de l’introduction de personnages bien connus dans cette série, mais il a finalement été confirmé que Green Arrow n’apparaîtra pas dans ‘Pacificateur’.

Le caractère de Flèche verte a été l’un des plus populaires ces dernières années en raison de la série “ Arrow ” du réseau CW, qui a été la porte à la création du célèbre Arrowverse où un grand nombre de séries ont été rejointes, même le même DC Extended Universe a participé, mais le croisement passé de ‘Crise sur des terres infinies’ C’était la fermeture du personnage de Green Arrow.

Comme on le sait, James Gunn est très actif dans ses réseaux sociaux et répond à de nombreuses questions aux fans et cette fois il a répondu sur l’apparition possible de ce personnage et enfin on sait que La flèche verte n’apparaîtra pas dans ‘Peacemaker’Il a simplement répondu: “Cela n’a pas de sens.”

C’est n’importe quoi. https://t.co/lIzH1xe1ZF – James Gunn (@JamesGunn) 23 novembre 2020

Jusqu’à présent, on sait que John Cena reviendra dans le rôle de Peacemaker pour une série limitée sur la plateforme de HBO Max, qui sera écrit et réalisé par James Gunn lui-même, mais l’intrigue possible est inconnue, tout comme on ne sait toujours pas de quoi il s’agira. “ L’équipe de suicide ”, puisque le réalisateur aime généralement garder ses projets secrets, comme il l’a fait dans l’univers cinématographique Marvel avec les deux tranches de “ Guardians of the Galaxy ”.