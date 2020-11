Gretchen mol sera le véritable amour de Gigolo américain dans le redémarrage de Showtime du film de 1980.

Redémarrage Le Gigolo américain de Showtimea reçu une commande pilote en mars et est décrit comme une “réinvention actuelle” du film de 1980 avec Richard Gere en tant qu’escorte masculine senior Julian Kaye.

Maintenant joué par l’ancien acteur de Walking Dead, Jon Bernthal, Julian sera «présenté 18 ans après avoir été arrêté pour meurtre et avoir lutté pour trouver son pied dans l’industrie du sexe moderne de Los Angeles, tout en cherchant la vérité sur le piège qui l’a envoyé en prison il y a tant d’années et dans l’espoir de renouer avec Michelle, son seul véritable amour. “

Mol, dont les crédits télévisés précédents comprennent Boardwalk Empire , la version américaine de Life on Mars et Nightflyers joueront Michelle, le rôle que Lauren Hutton a joué à son époque.

L’auteur de Ray Donovan, David Hollander, agira en tant que scénariste / réalisateur / showrunner, tandis que Jerry Bruckheimer (qui a produit le film original), Jonathan Littman et KristieAnne Reed sont trouvé parmi les autres producteurs exécutifs.

“American Gigolo est livré avec tout le grésillement auquel vous vous attendez, mais il offre également une plongée profonde dans les eaux délicates des relations et de la sexualité en 2020”, a déclaré le président de Showtime, Gary Levine, dans un communiqué. «Nous avons réuni une équipe ‘A’ pour adapter ce film emblématique en une série Showtime avec le talent et le magnétisme de Jon Bernthal, la réalisation et le showrunning exquis de David Hollander, du légendaire Jerry Bruckheimer et de notre nouveau studio sœur, Paramount. .

Date limite