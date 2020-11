Les choses ont beaucoup changé dans la série The CW, non seulement parce que le protagoniste change d’actrice, mais à cause de toutes les idées qu’ils avaient depuis le début pour cette partie de l’Arrowverse, l’idée originale était en fait d’avoir ce célèbre chanteur dans leur lignes ou du moins c’est ce qu’il semble lorsque l’illustrateur de l’émission télécharge une image de Gwen Stefani comme Alice dans «Batwoman».

Javicia Leslie, la nouvelle protagoniste s’éloignera non seulement de Kate Kane de Rose, mais jouera un autre personnage complètement différent, c’est Ryan Wilder et donc les changements seront importants, à commencer par sa tenue, qui grâce à une nouvelle Une photo du costume ‘Batwoman’ nous montre que non seulement elle a fière allure la nuit, mais maintenant nous pouvons voir tous les détails.

Mais pour en revenir à sa soeur jumelle, chef du Wonderland Gang, qui souffre d’un trouble mental et qui agit et s’habille comme le personnage d’Alice de l’écrivain Lewis Carroll, l’idée originale de la tenue était différente et à l’époque, ils n’avaient pas l’actrice pour le rôle. Pour ce que avant d’embaucher Rachel Skarsten Ils ont utilisé Gwen Stefani comme Alice dans “ Batwoman ”, car la description du personnage lui convient parfaitement: peau blanche comme de la craie, cheveux blonds courts et ondulés, et porte un mascara et un eye-liner noirs lourds.

«Voici quelques concepts d’Alice pour Batwoman qui sont proches de la conception finale. Nous avons fait pas mal de scans au début, ils sont plus fantaisistes et sexyJ’en publierai plus tard. Nous avons également utilisé @gwenstefani comme stand avant qu’Alice ne soit choisi, la créatrice de costumes Maya Mani a estimé qu’elle transmettait le bon ton et l’attitude pour le personnage d’Alice », a écrit l’illustratrice sur Instagram.