Mexique.- La confirmation par la NASA de l’existence de l’eau sur la Lune est une grande avancée pour la science et la course spatiale, mais elle implique des défis technologiques qui devront être résolus, bien que la présence humaine soit également entrevue dans un proche avenir, ont-ils convenu de souligner scientifiques de l’UNAM.

«L’eau est une molécule essentielle pour les êtres vivants, et le fait qu’elle se trouve sur la Lune ouvre la possibilité qu’elle puisse être utilisée pour de futures missions sur la Lune, établies avec des usages divers: pour la consommation humaine , pour produire le carburant et pour produire l’oxygène nécessaire à la respiration », a déclaré Rafael Navarro González, astrobiologiste à l’Institut des sciences nucléaires (ICN) de l’UNAM.

Avec cette découverte, la présence d’une future colonie humaine sur la Lune se voit de plus près.

En ce moment, un vaisseau spatial se rend sur Mars, le robot Perseverance, qui arrivera sur la planète rouge en février de l’année prochaine et étudiera des échantillons à distance. “Dans cette mission et dans d’autres, les humains sont impliqués et il sera important d’aller sur la Lune et de là d’aller sur Mars, car il sera nécessaire d’établir une base sur la Lune, puis une sur Mars”, a-t-il déclaré.

Navarro a ajouté: aujourd’hui, on sait qu’il y a de l’eau à la surface de la Lune, mais ce n’est pas de l’eau comme ce que nous devons boire sur Terre, mais c’est à l’intérieur des cristaux des minéraux de la Lune, et que l’eau n’est pas facile qui est utilisé par les organismes. Mais par différentes méthodes, il peut être extrait et utilisé pour la consommation humaine.

“Le reste qui est rapporté est une détection de zones froides dans le sous-sol de la Lune, qui auraient pu avoir de l’eau gelée, plus facile à extraire que cristallisée”, a-t-il déclaré.

José Franco López, chercheur à l’Institut d’astronomie (IA), a déclaré qu’un jour lunaire dure 28 jours, 14 jours du Soleil et 14 de la nuit, car le mouvement de la Lune autour de la Terre est synchronisé avec la rotation du Lune.

La température à cet endroit pendant la journée atteint 150 degrés Celsius, ce qui provoque l’évaporation de tout élément volatil, comme l’eau, tandis que la nuit, la température tombe à moins 150 ou 170 degrés, puis tout élément flottant. dans son atmosphère ténue, il se dirige vers la croûte lunaire.

«Toute eau qui peut exister à la surface ou un peu sous la surface de la Lune s’évapore pendant la journée et se condense à nouveau la nuit, alors peut-être qu’il y a un cycle de l’eau sur la Lune. De plus, dans les cratères qui sont proches des pôles lunaires, où le Soleil ne brille jamais, l’eau gelée est maintenue à moins 150 degrés, c’est une roche solide qui peut être stable pendant des millions d’années », a-t-il expliqué.

Franco a expliqué que des sondes devraient être envoyées pour l’extraction minière avec des systèmes robotiques, afin d’extraire la glace, de la faire fondre et de la stocker, puis de l’apporter à une base. «Dans les prochaines années, des sondes robotiques doivent être générées sur Terre, lancées et mises en œuvre.

Projet SOFIA

La nouvelle confirmation a été obtenue avec le projet SOFIA, un avion de la NASA qui vole très haut. C’est un observatoire volant qui a un télescope infrarouge intégré, où le toit de l’avion est ouvert afin que le télescope puisse observer le ciel.

«Cette équipe a détecté avec précision la molécule d’eau, il y a donc un signe très clair qu’il s’agit d’eau et des estimations de sa quantité peuvent être faites. Bien qu’il soit peu comparé à la Terre, il est suffisant pour être utilisé par une colonie humaine à l’avenir », a déclaré Franco.

