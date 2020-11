La guerre civile se déroulera officiellement en HBO Max: le service a passé une commande en série limitée à DMZ , une adaptation de la série de bandes dessinées par DC par Brian Wood et Riccardo Burchielli.

Initialement commandée en tant que pilote en octobre 2019, la série DMZ la série en quatre parties se déroule pendant une deuxième guerre civile américaine qui laisse Manhattan en tant que zone démilitarisée (DMZ), détruite et isolée du reste du monde. Rosario Dawson (Luke Cage de Marvel) joue le docteur courageux et féroce Alma Ortega, qui entreprend un voyage pénible pour retrouver le fils qu’il a perdu au début de la guerre. Pendant, Parco Delgado (Benjamin Bratt de Star), le chef populaire et meurtrier d’un gang puissant DMZIl veut diriger ce nouveau monde et il ne recule devant rien pour garantir ce résultat.

Tout au long de la série, «Alma doit faire face aux gangs, milices, démagogues et seigneurs de guerre qui contrôlent ce no man’s land sans loi», dit la ligne de démagogie. “Ce faisant, il devient la source improbable de ce que tout le monde ici a perdu: l’espoir.”

Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy ) agira en tant que showrunner et producteur exécutif avec Ava DuVernay (Quand ils nous voient); DuVernay il a également réalisé l’épisode pilote. Le casting comprend également Hoon Lee (Banshee), Freddy Miyares (Quand ils nous voient) et Jordan Preston Carter (The Haves and the Have Nots).

“Je ne pourrais pas être plus excité de porter cette épopée à l’écran avec mes partenaires de WBTV et HBO Max, un casting sublime dirigé par Rosario et Benjamin, et mon partenaire et ami, l’inimitable et toujours inspirante Ava DuVernay”, a déclaré Patino dans un Libération. «DMZ offre un terrain de jeu explosif qui, plus que toute autre chose, exalte la résilience de la communauté et l’esprit humain. J’ai hâte d’accueillir les inconditionnels de la bande dessinée et les nouveaux spectateurs dans ce monde enivrant, envoûtant et inspirant. “