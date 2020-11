Mexico – Héctor Herrera a été exclu pour l’engagement que l’Atlético de Madrid tiendra contre Barcelone ce week-end.

Atleti a rapporté que Herrera a subi une blessure importante avec l’équipe mexicaine, ce qui l’empêchera de jouer cet engagement.

“Héctor Herrera est revenu de l’entraînement avec l’équipe nationale du Mexique en raison de quelques inconvénients.” le club a rapporté dans un communiqué.

«À son arrivée à Madrid, le footballeur a subi des tests à la clinique de l’Université de Navarre qui indiquent que le Mexicain souffre d’une blessure de grade II au tiers proximal du biceps fémoral de sa cuisse gauche. C’est en attente d’évolution », a-t-il ajouté.

Héctor Herrera a été renvoyé de l’équipe nationale mexicaine hier lundi, avant l’engagement d’El Tri contre le Japon.

Bien que l’Atlético de Madrid n’ait pas voulu divulguer le temps estimé de leur rétablissement, les blessures de grade II nécessitent un processus de trois semaines à deux mois.

📋 Le Mexicain @HHerreramex souffre d’une blessure à la cuisse gauche. C’est en attente d’évolution. ℹ️ https://t.co/7S9um9uvL7 – Atlético de Madrid (@Atleti) 17 novembre 2020

Herrera raterait les duels des deux prochaines semaines, qui comprennent, en plus du duel contre Barcelone, les matchs de Ligue des champions contre le Lokomotiv et le Bayern allemand, et les matchs de championnat contre Valence et Valladolid.

