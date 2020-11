Mexico,- Le golfeur mexicain Abraham Ancer est le leader en ce moment (-9) aux Augusta Masters. C’est la première fois dans l’histoire qu’un Mexicain se positionne en tête du tournoi de golf le plus important.

Vous ne rêvez pas! ANCER ONLY LEADER 🇲🇽 🇲🇽 #themasters Vive le Mexique! pic.twitter.com/cAWvRVfZil – Golf Channel LA (@GolfChannelLA) 13 novembre 2020

Abraham Ancer, a pris la tête de l’Augusta Masters au deuxième tour.

Abraham Ancer atteint neuf sous la normale avec un birdie au n ° 8 #themasters pic.twitter.com/msJimFIK9Q – The Masters (@TheMasters) 13 novembre 2020

Le Mexicain a terminé le deuxième tour de l’Augusta Masters en tête du tournoi.

Ancer est (-9) et à égalité avec Cameron Smith pour la tête. Le Mexicain fait ses débuts à l’Augusta Masters et ce vendredi, lors du deuxième tour, il a pris la première place seul avec 9 sous la normale et est devenu le premier Mexicain à diriger ce tournoi.

Quelle expérience incroyable jusqu’à présent lors de mon premier @TheMasters! Ça va être un week-end mémorable à Augusta National. -9 après 36 trous #TeamAncer 🔥 Jusqu’à présent, une expérience incroyable dans mes premiers Masters! Ce sera un week-end inoubliable à Augusta National. -9 après 36 trous pic.twitter.com/F6uv6PNRHm – Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) 13 novembre 2020

Il y a cinq jours, Carlos Ortiz, à Houston, est devenu le premier Mexicain à remporter un tournoi PGA en 42 ans.

Aujourd’hui, Abraham Ancer est le premier Mexicain de l’histoire à diriger l’Augusta Masters, le plus prestigieux tournoi de golf.

Passez une journée, @Abraham_Ancer. 👏 Il est à égalité pour la tête au Masters. pic.twitter.com/wbQdrxOMav – PGA TOUR (@PGATOUR) 13 novembre 2020

Bryson DeChambeau, qui joue aux côtés de Jon Rahm et a été l’un des grands favoris pour le triomphe final au Masters, avec un triple bogey au trou 3 reste égal. Jon a réussi un birdie au 2 et au 4 et s’est installé à -5. Ancer, Smith et Thomas mènent avec -9.

Le birdie HISTORIQUE de @Abraham_Ancer au trou 6. #TheMasters pic.twitter.com/KhxR2EOEnX – Golf Channel LA (@GolfChannelLA) 13 novembre 2020

L’une des nouvelles sportives mexicaines les plus importantes de tous les temps est en cours d’élaboration.

Photo courtoisie The Masters / Abraham Ancer

