Avec un grand impact commercial et après avoir été traduit dans plus de trente langues, ce n’était qu’une question de temps avant ‘Patrie’ (2016), le roman de Fernando Aramburu, a eu son adaptation audiovisuelle.

En effet, fin septembre 2017, HBO Espagne a annoncé la création de sa première série, basée sur ledit roman. La fiction y a mis fin le week-end dernier. Après avoir lu le roman et vu la série, qu’en avons-nous pensé? Nous en avons discuté, pas de spoilers.

Sorti les premiers épisodes en septembre, le drame de Aitor Gabilondo reçoit des éloges critiques et publics. Quelques semaines plus tard, il a remporté le prix Ondas de la meilleure série dramatique. Il semble que ce soit un produit impressionnant et, de notre point de vue, nous regrettons d’être en désaccord. Malgré cela, la série a des éléments à souligner. Parlons-en. Parce que vous ne pouvez pas parler de Patrie sans mentionner Elena Irureta Oui Ane Gabarain jouant respectivement Bittori et Miren. Le premier, une veuve dont le mari a été assassiné par l’ETA. La seconde, une mère de famille radicalisée dont le fils aîné est entré dans la lutte armée. Le meurtre de Txato (José Ramón Soroiz) marque le cours de la vie de ces deux personnages principaux pendant des années, jusqu’à ce que l’ETA dépose les armes et que l’histoire de la patrie commence. Toutes les interprétations de Patria sont convaincantes, mais Irureta et Gabarain brillent surtout.

Et pourtant, malgré le fait que l’intrigue tourne autour de ces deux chefs de famille, on ne peut affirmer que Bittori et Miren sont au cœur de la série. Ils occupent cette place, tout comme dans le roman. Arantxa (fantastique Loreto Mauléon) et Gorka (Eneko Sagardoy). Et il est impossible de voir Patria sans être particulièrement compatissant avec les deux. N’importe quel spectateur voudra traverser l’écran et lui donner simplement un câlin et lui dire que tout va bien se passer. Malgré cela, on se demande pourquoi Aramburu décide de les faire deux fois victimes, puisque l’on ne peut pas comprendre ces personnages si ce n’est l’un, en fauteuil roulant après avoir subi un accident vasculaire cérébral, et l’autre, victime d’homophobie de l’époque. .

Plus de bonnes choses à propos de «Homeland»? Ses aspects techniques et son cadre. Normalement, HBO est synonyme de qualité dans ces aspects et, encore une fois, ils ne déçoivent pas. Je ne suis pas celui qui parle du naturel que véhiculent les scènes ou de la vraisemblance de la reconstitution historique puisque je n’ai pas grandi ni vécu au Pays basque, mais je sais que quiconque l’a fait a salué le travail comme étant exceptionnel. Scénarios, costumes, coiffure et maquillage (l’utilisation de ces ressources pour représenter les différentes époques est géniale), tout respire naturellement. Et enfin (et très important): comme le roman, la série est extrêmement divertissante. De ne pas vouloir laisser tomber le livre à vouloir avoir le prochain épisode sous la main (et celui-ci dépasse 50 minutes de durée). Encore une fois, comme dans le roman, deux décisions narratives triomphent: d’une part, l’histoire n’est pas racontée dans l’ordre chronologique, ce qui ajoute une couche de complexité à l’histoire; de l’autre, chaque épisode se concentre davantage sur un couple de personnages principaux. Bien que pratiquement tout le casting apparaisse dans les huit chapitres, dans chacun d’entre eux, nous apprendrons à mieux connaître certains des personnages. Gorka, par exemple, passe assez inaperçu pendant la première moitié de la série et brille ensuite dans le cinquième épisode. Ces techniques permettent également à Aramburu et à l’équipe de rédaction de montrer le même événement de différents points de vue. Ainsi, nous reviendrons sur l’une des scènes clés de la série plus d’une fois, obtenant de plus en plus d’informations, comme s’il s’agissait d’un puzzle.

Il nous est plus difficile de parler des «inconvénients» de «Patria», et surtout après la polémique de l’affiche, vilipendée par la droite espagnole et critiquée par Aramburu lui-même. Eh bien, on s’attendait à un produit risqué, inconfortable au niveau d’autres œuvres à fort contenu politique de HBO (The Wire, Show me a Hero) et, comme on l’a dit, «nécessaire». Malheureusement, nous sommes tombés sur une série dans la veine du roman: simplement correcte, conventionnelle et jouant en toute sécurité. Dans toute autre circonstance, ce n’est pas forcément une mauvaise chose, mais quand la télévision a presque toujours sur la pointe des pieds tout ce qui avait à voir avec l’ETA et que le sujet était enfin abordé, on aurait souhaité que Patria soit allé un peu plus loin. Le matériel promotionnel promettait d’aborder les deux points de vue de l’histoire, et pourtant nous sommes confrontés à une vision partiale et parfois manichéenne dans laquelle un point de vue est abordé en profondeur et l’autre avec un large pinceau. Comment quelqu’un finit-il par faire partie de l’ETA? À quel moment Joxe Mari (Jon olivares) ou ont-ils l’air de se radicaliser de cette manière? Ni Aramburu ni Gabilondo ne semblent intéressés à le dire. Quand les événements sont racontés du point de vue de Joxe Mari, il est déjà complètement lié à la cause du gang terroriste. Il n’y a aucun développement de caractère qui nous amène à ce point. Plus sanglant est le cas de Miren. Impardonnable que, étant l’un des personnages principaux, il n’y ait pas d’arc narratif dans lequel la raison de son évolution après la scène choquante du bus nous soit expliquée. Miren est dépeint avec la subtilité d’un obusier nucléaire, la profondeur d’un méchant de Disney et moins de fonctionnalités rachetables que Cersei Lannister. C’est simplement «le méchant». Une occasion manquée d’approfondir et de réfléchir. Probablement exprès, car il est bien sûr controversé et épineux d’aborder l’un des épisodes les plus sanglants de l’histoire récente de notre pays.

Finissons par parler de la langue. Bien qu’il soit compréhensible qu’un produit avec ce budget et cette ampleur soit destiné à avoir le champ d’application le plus large possible, nous restons fermement dans la position que la série aurait dû être tournée en basque. La suspension de l’incrédulité pourrait fonctionner avec «Fariña» (2018), dans laquelle les personnages galiciens parlaient à peine la langue; mais ici, cela ne nous sert pas. L’euskera en tant que langue est l’un des thèmes centraux de la série et du conflit. Cela n’a aucun sens pour les personnages d’avoir des conversations en espagnol expliquant l’importance d’utiliser le basque et d’étiqueter l’espagnol comme une langue oppressive. D’une part, c’est quelque chose qui fait sortir le spectateur de l’épisode. De l’autre, il représente une autre opportunité gâchée de promouvoir une langue vulnérable qui coexiste avec une autre en situation de diglossie. C’est arrivé avec le galicien dans «Fariña» et cela se reproduit avec Euskera dans «Patria».

Et malgré tout cela, notre avis? Voyez-le. Jugez par vous-mêmes. Ne soyez pas rebuté par les critiques ou la controverse avec l’affiche. Patria est une série correcte qui s’engage, fait pour être aimée et avec une fin fermée. Ce n’est que 8 épisodes et vous l’avez sur HBO.