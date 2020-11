Monterrey.— Lors du processus électoral de 2021, l’archevêque de Monterrey et président de la Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM), Rogelio Cabrera López, a demandé aux responsables réélus “ de ne pas se laisser distraire par les campagnes ” et aux candidats des différents partis politiques vivre deux qualités: «l’austérité et l’honnêteté».

Dans le cadre de 109e Assemblée plénière du CEM, les évêques mexicains ont exhorté les citoyens à connaître et à analyser «les propositions des candidats aux fonctions publiques et à participer de manière responsable».

Les élections fédérales auront lieu le 6 juin, mais à partir de décembre, les pré-campagnes commenceront dans différents États.

Pour Mgr Cabrera, la priorité de tous les fonctionnaires qui aspirent à une réélection doit être l’accomplissement de leurs tâches.

«Maintenant, avec les nouvelles lois qui permettent de réélire de nombreux maires ou députés, le processus électoral risque de les distraire de leurs tâches. Il est important qu’ils ne soient pas distraits de leurs responsabilités », a-t-il recommandé.

Il a également assuré que dans la sensibilité du peuple mexicain, il y a un plus grand pluralisme et aussi plus de polarisation “qui rendent très difficile la réalisation de l’unité en ce moment”; c’est pourquoi il a rappelé aux candidats que la société mexicaine demande aux politiciens deux qualités: l’austérité et l’honnêteté.

«Austérité pour réduire les dépenses de campagne. J’ai invité les citoyens à ne pas demander de documents aux représentants du gouvernement ou aux candidats. Il est très important que quiconque remporte l’élection arrive sans dette en raison de sa campagne. C’est pourquoi nous demandons beaucoup d’austérité, il n’est pas nécessaire de dépenser plus que ce qui est nécessaire », a déclaré Cabrera.

La deuxième qualité à laquelle les candidats doivent veiller est l’honnêteté: «Il est nécessaire de parler aux gens avec la vérité. Ne mettez pas quelque chose dont vous savez à l’avance que vous ne vous conformerez pas. Surtout, connaissez les graves difficultés et les défis que connaît le pays. Ils doivent être honnêtes et humbles en sachant que le colis qu’ils vont recevoir est difficile et compliqué », a estimé l’archevêque.

Il a assuré pendant le processus électoral que les évêques et prêtres catholiques se limiteront à promouvoir des campagnes de prière; “Pour que Dieu nous aide dans l’année à venir.”

“Nous ne pouvons pas parler en bien ou en mal d’aucun parti ou candidat”, a reconnu Cabrera et a invité les citoyens à ce que leur jugement sur les politiciens soit porté avec sensibilité, charité et attaché à la vérité.

LEE Nonce Coppola demande aux évêques du Mexique de faire tomber les barrières

Information de VCNoticias

ebv