Mexique.- Pour 82% des Mexicains et des Mexicaines, il est difficile de couvrir les dépenses de base et de payer leurs factures personnelles. Qu’ils soutiennent ou non leur famille.

Selon une étude réalisée par la plateforme de comparaison de produits financiers Coru.com, en novembre 2020, 8 Mexicains sur 10 – entre 18 et 54 ans – affirment que les dépenses personnelles et ménagères sont chaque mois difficiles pour eux.

Pour les femmes comme pour les hommes de cette tranche d’âge, il est «assez difficile» ou «très difficile» de payer les services de base tels que l’eau, l’électricité, le gaz et Internet et d’autres dépenses fixes telles que les cartes de crédit, les prêts personnels ou les lots avec votre revenu actuel. Ceci quel que soit le nombre de personnes à charge économiques. Même s’ils ne les ont pas.

«On croit que les célibataires ont une situation financière plus confortable et plus saine. Cependant, ceux qui n’ont pas de personnes à charge financièrement ont des difficultés bien qu’ils aient moins de responsabilités. Cela est en partie dû aux perspectives économiques actuelles, mais aussi au manque d’attention aux fuites d’argent », déclare Sebastián Medrano, directeur de Coru.

Ces «dépenses de fourmis» que vous faites automatiquement dans le cadre de votre routine quotidienne, ou qui sont petites mais constantes – les «dépenses fantômes» – représentent jusqu’à 12% du revenu annuel d’un travailleur, selon la Commission nationale pour Protection et défense des utilisateurs des services financiers (Condusef).

Identifier ces types de dépenses dans votre vie est la première étape pour avoir des finances saines et atteindre la quinzaine sans problèmes. Nous savons qu’être un exercice de connaissance de soi peut être difficile, donc Coru a quelques conseils qui faciliteront cette tâche:

Mesurez vos finances

Avez-vous donné des pièces à un musicien ambulant? Avez-vous acheté de la gomme au feu rouge? Avez-vous un abonnement à une ou plusieurs plateformes de streaming? Écrivez tout cela.

Pendant quinze jours, enregistrez toutes les dépenses que vous faites, aussi insignifiantes qu’elles puissent paraître: du ticket de métro ou du trajet Uber au paiement des services de base.

À la fin des deux semaines, identifiez vos dépenses inutiles et limitez-les aux deux prochaines. Vous serez surpris de voir la différence que ces petites dépenses font dans votre quinzaine.

Vérifiez vos reçus pour les services et les relevés de compte

Parfois, la mémoire tombe en panne et vous oubliez les services auxquels vous êtes abonné ou, même, que vous ne savez pas ce que vous payez. Passez en revue vos relevés de compte en détail, ainsi que les reçus Internet ou de télévision par câble, pour identifier les abonnements et les frais que vous n’avez pas cessé d’utiliser, ou les assurances et plans ou services que vous ignoriez avoir contractés. Évitez les périodes d’essai ou si vous les utilisez, n’oubliez pas de les désactiver.

Demandez des commentaires

Identifier les dépenses de fourmis dans votre routine quotidienne peut être une tâche très difficile, d’autant plus que vous les faites automatiquement, sans y penser. Demandez l’aide d’un ami ou d’un parent avec qui vous vivez régulièrement; Cela vous aidera à analyser avec des yeux différents si une dépense est normale ou à déterminer si une dépense est normale ou réellement inutile. Par exemple, avoir un service Internet haut débit peut être nécessaire dans le contexte de la pandémie COVID-19, que ce soit pour des raisons professionnelles ou scolaires, mais si vous ne travaillez pas à la maison ou vivez seul, cela peut être un excès. N’oubliez pas que cet exercice est sans fâcher, ils ne sont là que pour vous aider.

Mettez les choses en perspective

Une fois que vous avez identifié les dépenses, faites le calcul. Combien dépensez-vous en café par quinzaine et en chewing-gum? Combien de votre quinzaine va-t-il payer pour des services de streaming ou des abonnements que vous n’utilisez plus? Par exemple, si vous avez les abonnements les plus basiques pour le streaming audio et les trois principales plateformes de vidéo en ligne, vous dépensez près de 6500 pesos par an, l’équivalent d’un forfait tout compris à Cancun pendant quatre jours dans un hôtel 4 étoiles.

Avec ces conseils, vos finances s’amélioreront à court terme. Cependant, pour atteindre la stabilité financière et la tranquillité d’esprit, l’idéal est de les compléter par un budget, ainsi qu’un plan d’épargne

