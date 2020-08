Le créneau du matin de la télévision espagnole est complètement transformé à partir du 7 septembre avec l’arrivée de « La hora de La 1 », un nouveau matin qui sera diffusé tous les jours de 8h à 13h et aura Mónica López devant lui, qui fait ses débuts en tant que présentatrice d’un magazine après son travail applaudi dans «El Tiempo». « Nous voulons faire partie de votre famille et que le programme soit utile aux téléspectateurs », a déclaré le communicateur lors de la conférence de presse virtuelle que la chaîne publique a proposée et à laquelle FormulaTV a assisté.

Mónica López dans ‘La hora de La 1’

Dans cette présentation, López a expliqué qu’avec cette proposition, il voulait essayer d’apporter au spectateur toutes sortes d’informations d’un point de vue didactique et divertissant. « Nous voulons nous caractériser par l’utilisation d’un langage simple, avoir un récit proche (…) transformer des contenus tels que l’économie, la législation et la médecine dans une langue qu’ils peuvent comprendre chez eux « , a déclaré le présentateur, qui a également voulu répéter à tout moment lorsque le ton du programme sera amical. »Nous ne voulons pas provoquer de colère, ici vous n’entendrez pas de musique de panique nucléaire. Nous garantissons l’honnêteté et un ton amical », a été entendu dans la présentation à ce sujet.

López: « Nous voulons être des leaders »

Ce sera sans aucun doute un énorme défi pour López, qui a avoué qu’il avait voulu faire un tel saut pendant un moment après avoir réalisé que ce qu’il aime vraiment, c’est communiquer. « J’avais envie de faire autre chose (…) J’étais dans ‘El Matins’ sur TV3 et j’étais très à l’aise, j’ai raté quelque chose comme ça »», a-t-il expliqué, précisant plus tard qu’il relève le défi dans le but de réussir. « Nous voulons être des leaders, que les gens nous voient et nous accompagnent », a-t-il déclaré quelques jours avant d’entrer dans le combat du matin contre Ana Rosa Quintana et Susanna Griso, à qui il a demandé en riant « entrez dans ce groupe WhatsApp » que les deux supposent avoir avec des journalistes qui sont passés par la bande du matin. Il le fera en prêtant une attention particulière à Ana Blanco, sa référence. « Il a une capacité brutale à faire tourner les choses ensemble, un bagage … il est mon point de référence », a-t-il déclaré. Pour sa part, Fernando López Puig a plaisanté en disant que Monica allait désormais entrer dans ce groupe de « reines du matin », tandis que López se définissait simplement comme « infanta ».

Fernando López Puig, responsable du contenu chez TVE

« Nous voulons encourager la pensée critique »

Le programme tentera de se tailler une niche et pour cela, il aura plusieurs visages qui accompagneront López tout au long de la matinée. L’un d’eux est Igor Gómez, qui a expliqué que «La hora de La 1» «veut être là où les choses se passent» et pour cela il disposera du réseau de correspondants internationaux et du centre territorial de TVE. En outre, il a avancé que dans le programme « nous voulons encourager la pensée critique (…) analyser le sous-texte des textes (…) et nous le ferons sans colère ni tension« . Pour y parvenir, la participation des citoyens sera également encouragée par le biais des réseaux sociaux et, précisément, pour que ces messages et vidéos parviennent au programme, il y aura Marina Ribel, que tout au long de la diffusion de la même chose sera très conscient de ce que le public dit.

Cœur « honnête et divertissant »

Pour sa part, Martín Barreiro sera chargé d’expliquer toutes sortes de questions liées à la science, à l’environnement, à la recherche et à la météorologie en utilisant des outils tels que la réalité augmentée. Avec lui sera également Cristina Fernández, qui dirigera la section chronique rose du programme. «Comment un programme pura vida pourrait-il ne pas avoir un cœur immense?», A demandé le journaliste, expliquant cela dans ‘La hora de La 1’ « nous allons récupérer le journalisme qui divertit, l’honnête. Ici, nous allons parler avec tout le respect de la vie de nos célébrités, les personnes célèbres qui nous intéressent vraiment ». Et pour cela, il y aura des collaborateurs comme Esther Doña, veuve du Marqués de Griñón, qui offrira le 7 septembre une interview, devenant plus tard le visage du programme, Rosa Villacastín ou Nieves Herrero.

Réalité augmentée dans ‘La hora de La 1’

Collaborateurs

Ils ne seront pas les seuls et c’est que tout au long de la matinée, des ex-politiciens comme José Bono, Cristóbal Montoro, Leyre Pajín, Joan Tardà et Celia Villalobos, des firmes comme Lucía Méndez, Antón Losada, Juan Soto Ivars ou Elsa García de Blas et des politologues comme Narciso Michavila, Lluis Orriols ou Pablo Simón. De plus, ils feront partie de l’équipe de journalistes collaborateurs tels que Manuel Jabois, Marta Nebot, Olga Viza, Alberto Moreno ou Borja Terán et des experts tels que le coroner José Cabrera, l’économiste José María Gay de Liébana, la nutritionniste Marta Verona, le juriste Javier Pérez Royo, le vulgarisateur scientifique Elsa Punset ou l’influenceuse Boticaria García.

« C’est la proposition la plus importante de l’automne »

Televisión Española a de grands espoirs pour cette proposition, comme l’a souligné Fernando López Puig, responsable du contenu de la maison. « C’est la proposition la plus importante pour cet automne », a déclaré, indiquant clairement qu’il n’y a pas de nombre minimum d’audience, mais il y a une intention claire de « télécharger et d’améliorer les données de la plage du matin ». Le manager a défendu que « le moment est venu » de changer radicalement le contenu de la bande et a été convaincu que cela devrait être plus qu’un «lifting ou changement de décor» par rapport à l’espace qui était diffusé auparavant. « Nous allons nous battre, nous battre pour cela, cette grande réforme est pour cela « , a poursuivi le gérant.

Ensemble de ‘La hora de La 1’

« Nous avons fait une matinée sale »

Cela a également soutenu qu’il a été décidé d’annuler «Les petits déjeuners» afin que «La hora de La 1» englobe son contenu. « Nous avons jeté les cloisons et nous avons fait une matinée diaphane (…) dans laquelle il se forme, divertit et informe (…) nous avions besoin d’un programme fluvial, dans lequel il y a de la place pour beaucoup de contenu », a-t-il dit, arguant qu’avec ce mouvement, la structure du programme changera quotidiennement en fonction de l’actualité. De cette manière, il sera décidé au quotidien quels blocs ils ont plus ou moins de priorité en fonction de ce qui s’est passé en Espagne et dans le monde. De plus, López Puig a également défendu que nous sommes confrontés à une proposition « beaucoup plus actuel et selon les temps. »

Ainsi sont les nouveaux matins de TVE

Quant à son créneau de diffusion, le gestionnaire a expliqué qu’il sera diffusé de 08h00 « à saisir la frange des gens avant d’aller travailler, et donnez cette première demi-heure d’informations plus proche de ce qui arrive dans la journée. « Ensuite, le format cédera la place à « Cocina al punto avec Peña et Tamara » et « Bloqué par le mur », qui sont conservés dans leurs créneaux de diffusion respectifs avec l’actualité territoriale, qui cette année prend du poids sur le réseau public. « Nous avons quelque chose qui nous intéresse en tant que télévision publique et ce sont ces programmes d’information territoriaux que nous évaluons », a-t-il déclaré à cet égard.