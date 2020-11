La plateforme Disney + a finalement publié le premier chapitre de la deuxième saison de ‘Le Mandalorien’, l’un des plus importants non seulement au sein de la plate-forme, mais dans l’univers de Star Wars lui-même, car il est devenu l’une des pièces clés pour attirer à nouveau les fans après les films qui n’ont pas été bien accueillis et ce Le premier chapitre a apporté de grandes surprises, car nous avons finalement vu Temuera Morrison dans «The Mandalorian».

Après le grand succès de la première saison de ‘The Mandalorian’, une seconde a été rapidement confirmée, qui serait à nouveau Jon Favreau, en plus des réalisateurs invités, en plus de ramener de grands personnages de la franchise et de voir pour la première fois dans une version live-action Ahsoka Tano, en plus du retour de Boba Fett, l’un des personnages les plus aimés de la galaxie au loin.

Le premier chapitre de cette deuxième saison est désormais disponible sur la plateforme et a déjà révélé quelques détails importants de l’histoire, comme on voit le retour de Temuera Morrison dans ‘The Mandalorian’ comme révélé il y a longtemps, mais son arrivée fut plus spectaculaire qu’on ne le pensait auparavant.

ALERTE SPOIL

Dans ce premier chapitre, nous voyons Din Djarin voyager dans une communauté minière et rencontrer Cobb Vanth, qui porte l’ancienne armure de Boba Fett et assure qu’il l’a obtenu par négociation avec Jawas, alors Djarin accepte d’aider la communauté en échange de l’armure et après avoir vaincu une bête, il continue son chemin à travers le désert pour voir au loin Temuera Morrison, peut-être pour récupérer son armure.

Apparemment, la deuxième saison de «The Mandalorian» sera beaucoup plus spectaculaire que son prédécesseur et passionnera sûrement les fans non seulement par le retour de The Child, mais en voyant des personnages plus classiques de Star Wars.