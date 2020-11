Mexique – La Chambre des Sénateurs a modifié l’article 81 de la loi générale sur la santé, pour habiliter exclusivement le ministère de l’Instruction publique à délivrer des certificats de spécialité médicale, et ainsi donner la certitude à la société que ceux qui prétendent être des professionnels respectent la formation académique et les exigences légales à exercer.

Le certificat médical ou médical sera de la responsabilité du ministère de l’Instruction publique, par l’intermédiaire de la Direction générale des professions, détaille l’avis qui a été adressé à la Chambre des députés aux fins de l’article 72 de la Constitution.

L’avis approuvé en général et en particulier, avec 85 voix pour, 14 contre et deux abstentions, établit également que dans toutes les interventions médicales chirurgicales spécialisées, il sera nécessaire que le spécialiste ait été formé pour les effectuer dans des établissements. reconnus par les autorités compétentes, qui satisfont aux exigences et qui disposent d’un certificat médical ou médical spécialisé.

La certification professionnelle représente un moyen idéal pour démontrer à la société qui sont les professionnels qui ont réalisé la mise à jour de leurs connaissances et une plus grande expérience dans l’exercice de leur profession ou spécialité, dans le but d’améliorer leur développement professionnel, d’obtenir une plus grande compétitivité et offrir des services hautement professionnels, ajoute l’avis.

Au nom de la Commission de la santé, le sénateur Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, a souligné l’importance que les certificats délivrés en matière médicale soient réglementés et suivis par la Fédération, donner une sécurité juridique à l’exercice de ladite profession.

Le législateur Morena a ajouté que la réforme constitutionnelle sur les questions de santé publiée au Journal officiel de la Fédération le 1er septembre 2011 contient l’une des violations les plus graves du système juridique mexicain, en créant dans la loi générale sur la santé, le Comité national de réglementation des conseils des spécialités médicales, qui a reçu des pouvoirs allant au-delà de toute hypothèse légale, réglementant ainsi le contenu éducatif qui devrait figurer dans le droit général des professions.

Le sénateur Américo Villarreal Anaya, de Morena, a souligné que la capacité et le niveau de formation des établissements hospitaliers doivent être sauvés et avoir la certitude de générer les spécialistes dont la nation a besoin, en respectant les exigences de formation établies pour chacun d’eux. .

Avec cela, dit-il, le gouvernement dans ses institutions, la majorité du système fédéral de formation des ressources humaines en santé, donnera l’aval correspondant pour la délivrance de la licence professionnelle.

Le sénateur José Narro Céspedes, également de cette magistrature, a indiqué que l’État mexicain doit réglementer et reprendre le contrôle et la responsabilité de la certification des différentes spécialités; il est donc essentiel que la direction générale des professions reprend la certification des médecins.

Également de Morena, la sénatrice Imelda Castro Castro a affirmé que cette perspective qui a à voir avec le ministère de la Santé a à voir avec une vision globale de cette question, car les domaines de la santé, de l’éducation et de la santé ne peuvent être séparés. Sécurité.

