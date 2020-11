Une autre série d’Arrowverse accompagnera «Supergirl» et «Arrow» à la fin de leurs livraisons, puisqu’ils annoncent officiellement la fin de «Black Lightning».

La série, qui se concentre sur le super-héros et éducateur Jefferson Pierce, joué par Cress Williams, c’est Black Lightning créée en janvier 2018 et il est devenu le premier des nombreux spectacles de super-héros de The CW à se concentrer sur une famille de héros.

Avec les filles de Pierce Jennifer et Anissa – développées par China Anne McClain et Nafessa Williams – assumant les identités de Lightning and Thunder, la chaîne a demandé aux producteurs de la série de construire un pilote pour une éventuelle retombée après le quatrième. saison.

Il semble que dès les premiers commentaires officiels de l’équipe de production, cela soit considéré comme une continuation ou une évolution de l’histoire qu’ils racontaient à propos de «Black Lightning».

«Lorsque nous avons lancé« Black Lightning », je savais que Jefferson Pierce et sa famille de femmes noires puissantes seraient un ajout unique au genre des super-héros», a déclaré le créateur de la série Salim Akil.

Ils annoncent la fin de ‘Black Lightning’, etLe drame de super-héros familial acclamé est sur le point de se terminer après sa quatrième saison à venir, qui débutera au printemps 2021.

“Merci à la distribution phénoménale, aux scénaristes et à l’équipe sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Je suis incroyablement fier du travail que nous avons pu faire et des moments que nous avons pu créer pour donner vie à la première famille afro-américaine de super-héros de DC », a ajouté Akil.

‘Black Lightning’ a été développé en tant que série autonome, il a même été produit à Atlanta, au lieu de Vancouver, où le reste de la série de Berlanti est enregistré pour The CW.

La saison dernière, pendant “ Crisis on Infinite Earths ”, les réalités de “ Black Lightning ” en tant que “ Supergirl ” ont fusionné dans la chronologie principale, et les deux personnages ont rejoint une équipe qui est essentiellement la version “ Justice League ”. de l’Arrowverse.