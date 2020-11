Si tout se passe selon les attentes, le mois prochain, nous pourrions avoir la première de la première série Marvel sur Disney +, Ainsi, de nouvelles images et informations ont commencé à émerger autour de l’émission tant attendue et maintenant Elizabeth Olsen partage son expérience de tournage de «WandaVision» et révèle que cela a rappelé de nombreux souvenirs.

Avant qu’Elizabeth ne devienne actrice hollywoodienne, ses sœurs jumelles, Mary-Kate et Ashley Olsen, travaillaient déjà dans le milieu et étaient déjà reconnues pour leur participation à la série populaire, Full House, donc le protagoniste par ‘WandaVision’ il se souvenait avoir visité le plateau d’enregistrement pour les voir jouer.

Comme nous savons, ‘WandaVision ‘sera influencé par plusieurs sitcoms du passé, puisqu’il traitera le même format bien qu’il s’agisse d’une série MCU, il est donc prévu qu’au fur et à mesure que les chapitres progressent, il deviendra un programme de plus en plus familier, c’est pour cette raison qu’Elizabeth Olsen a révélé dans une interview avec EW que l’enregistrement des épisodes lui a apporté une grande nostalgie.

“Il y avait quelque chose de très méta dans ma propre vie parce que j’ai visité ces enregistrements quand j’étais enfant, où mes sœurs travaillaient à Full House”, a déclaré Olsen et la vérité est que la série s’appuiera beaucoup sur ce lien qu’Elizabeth a avec cette vieille émission, il sera donc plein d’oeufs de Pâques que les fans ne mettront sûrement pas longtemps à reconnaître, puisque de la garde-robe de Vision au design de la maison, ils feront référence à la sitcom des années quatre-vingt.

Tandis que, Marvel a gardé les détails de la série dans le secret total, y compris le rôle de Kathryn Hahn, qui jouerait Agatha Harkness, cela devrait changer dans les prochains jours avec l’arrivée d’une nouvelle bande-annonce, car si la série arrivera vraiment en décembre, il est temps pour le studio de sortir une nouvelle avance qui annonce le programme.

Voilà comment Elizabeth Olsen partage son expérience du tournage de ‘WandaVision’ et explique que cela lui a rappelé quand elle a rendu visite à ses sœurs sur le tournage de ‘Full House’, mais maintenant c’est elle qui aura une salle pleine, avec l’arrivée des jumeaux Scarlet Witch et Vision.