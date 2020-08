Le positif de Marta López dans le coronavirus a été à l’origine d’une grande controverse dans lequel certains des visages les plus importants de Mediaset España ont été impliqués. D’une part, le collaborateur a été renvoyé du groupe de communication et d’autre part, les collaborateurs et les présentateurs qui ont eu un contact direct avec elle ont été mis en quarantaine. Mais ce qui a surpris beaucoup, c’est que Carlota Corredera et Verónica Dulanto ont repris leur travail avant de terminer leur quarantaine. Dans le cas du premier, il l’a fait dans ‘White Ants’ et ‘Save me’ et dans le cas du second, il est revenu à ‘Il est déjà midi’, tandis que Marc Calderó, Lydia Lozano, Antonio Montero ou Gema López sont toujours chez eux aujourd’hui.

Carlota Corredera dans ‘Save me’

Pourquoi n’ont-ils pas gardé la quarantaine? C’est ce que beaucoup se demandent, surtout après que Margarita del Val, virologue de la SCCI, ait souligné dans « Le programme d’été » que toutes les personnes qui ont été en contact avec un coronavirus positif devraient soustraire ces deux semaines en quarantaine puisque ce « bien qu’il puisse donner une PCR négative pourrait être en période d’incubation et lutter contre le virus ». Mais la vérité est que les deux Carlota Corredera et Verónica Dulanto ont défendu leur présence sur le plateau, Ils l’ont fait sur leurs réseaux sociaux, en précisant que les résultats de leurs tests respectifs le permettaient, et maintenant aussi en direct et c’est que le présentateur de ‘Save me’, en a assez des critiques, voulait répondre à ceux qui ont critiqué son retour à Telecinco.

« Personne ne saute aucune mesure ici »

Il l’a fait ce mercredi 26 août dans la section dirigée par le docteur Jesús Sánchez Martos au format. «Je veux dire à toutes les personnes qui nous voient (…) que si nous ne respections pas les protocoles de sécurité (…) qui sont absolument légiférées et publiées par les autorités sanitaires de ce pays, nous ne serions pas là»commença le Galicien, visiblement indigné.« Tous les gens qui sont ici, nous le sommes parce que nous pouvons être ici. Personne ici ne saute de mesures préventives Et vous savez à qui cela s’adresse », a poursuivi l’animateur de ‘Save me’.

Pullita à une autre chaîne de télévision

Corredera a également défendu le travail de son équipe et a également voulu lancer une réflexion importante: «Si nous n’étions pas là où nous devons être et que nous faisons les choses comme nous le faisons, quelqu’un devrait intervenir. Et si personne n’intervient, vous devrez vous fier au professionnalisme et à la responsabilitéEnfin, le présentateur n’a pas hésité à porter un coup dur à la concurrence qui n’est peut-être passée inaperçue de personne: « Il y a des endroits dans ce pays, des réseaux de télévision que je connais ne testent même pas. Et nous ne prenons que les clubs comme d’habitude. «