Malgré le fait que cette année n’a pas été la meilleure pour Marvel, le studio est convaincu que les choses vont s’améliorer, il prévoit donc déjà d’inaugurer la phase 4 du MCU l’année suivante, en même temps qu’il entamera une nouvelle étape dans Disney + avec l’arrivée de sa série et c’est précisément dans cette rubrique que l’entreprise met tout en œuvre, puisqu’il a été révélé que ‘Loki’ pourrait commencer le tournage de sa deuxième saison en 2022.

Il semble que le studio soit convaincu que la série “ Loki ” deviendra l’une de ses productions les plus réussies lorsqu’elle atteindra Disney +, en fait, une rumeur a depuis longtemps émergé selon laquelle Marvel prévoyait déjà de produire plus de saisons Et tout indique que c’était vrai, alors les fans de ce méchant charismatique peuvent être rassurés, car il a encore un long chemin à parcourir dans le MCU.

Selon une liste de Production Weekly, la production de la deuxième saison de ‘Loki’ devrait commencer en 2022, donc s’il ne subit pas d’autres retards, il pourrait atteindre Disney + courant 2023. Bien que la première session n’ait pas encore de date de sortie, cette information pourrait révéler que la série fera ses débuts avant l’automne de l’année prochaine, puisqu’elle trouvé dans les enregistrements.

Murphy’s Multiverse a rapporté que Tom Hiddleston s’est engagé à enregistrer, ‘White Stork’, la prochaine série Netflix qui prévoit de commencer la production en mars 2021 en vue d’une première en 2022, donc si l’acteur peut terminer l’enregistrement de “ Loki ” avant de rejoindre les enregistrements du nouveau programme streaming king, c’est possible que Marvel peut présenter la série du méchant en 2021.

À l’origine, il était prévu que “ Loki ” arrivera au premier trimestre de 2021, Mais en raison de la pandémie causée par le coronavirus, les enregistrements ont dû être reportés et non seulement cette série a été affectée, car “ The Falcon and The Winter Soldier ” a cessé d’être la première série de Marvel car elle ne pouvait pas conclure sa production et maintenant «WandaVision» prendra sa place.

Heureusement, tout semble indiquer que Marvel sort de ce nid de poule Malgré le fait que les cas de coronavirus continuent d’augmenter et qu’un exemple en est que “ Loki ” pourrait commencer à enregistrer sa deuxième saison en 2022, nous espérons donc que le studio pourra poursuivre ces projets très attendus par les fans.